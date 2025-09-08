Trump estudia atacar a narcos dentro de Venezuela

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
El presidente Donald Trump está sopesando una multitud de opciones para llevar a cabo ataques militares contra los cárteles de la droga que operan en Venezuela, incluyendo la posibilidad de atacar objetivos dentro del país caribeño, como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al líder Nicolás Maduro, según múltiples fuentes informadas sobre los planes de la administración.
El ataque mortal del martes pasado contra un supuesto barco narcotraficante que salía de Venezuela fue un reflejo directo de esas opciones, según fuentes, y marcó una escalada significativa en la campaña de la administración Trump contra los cárteles de la droga, muchos de los cuales ha catalogado como grupos terroristas. Varias fuentes indicaron a CNN que el ataque del martes fue solo el comienzo de un esfuerzo mucho mayor para erradicar el narcotráfico en la región y potencialmente derrocar a Maduro. Cuando un periodista le preguntó el viernes si le gustaría ver un cambio de régimen en Venezuela, Trump dijo: “No estamos hablando de eso”. “Pero estamos hablando del hecho de que Venezuela tuvo una elección, que fue una elección muy extraña, por decirlo suavemente”, dijo Trump, refiriéndose a la carrera presidencial del año pasado en Venezuela empañada por acusaciones de fraude electoral.
En las últimas semanas, Estados Unidos ha estado desplegando un importante operativo militar en el Caribe, una medida que en parte pretende ser una señal para Maduro, según varios funcionarios de la Casa Blanca. Buques armados con misiles Tomahawk, un submarino de ataque, diversas aeronaves y más de 4.000 marineros e infantes de marina estadounidenses se encuentran apostados cerca de Venezuela. Según CNN, fuentes de la Casa Blanca informaron que también se están enviando 10 cazas F-35 avanzados a Puerto Rico, donde una unidad de infantería de marina realiza ejercicios de desembarco anfibio.
La administración ha tomado medidas para vincular a Maduro con su misión antidrogas más amplia, etiquetándolo como narcoterrorista con lazos con cárteles de la droga y duplicando la recompensa por su arresto a 50 millones de dólares.
A principios de este año, Trump autorizó a los militares a llevar a cabo operaciones letales contra los cárteles que su administración designó como grupos terroristas, según una fuente familiarizada con el asunto, una medida en la que el presidente pareció reclamar el poder de tratar a los presuntos contrabandistas no como criminales, sino como combatientes enemigos.
