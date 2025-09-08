Israel contra los que acepten un Estado palestino

El reconocimiento de un Estado palestino por países occidentales podría llevar a Israel a tomar “medidas unilaterales”, advirtió ayer el jefe de la diplomacia, Gideon Saar.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en julio que Francia reconocería un Estado de Palestina en la Asamblea general de la ONU a fines de septiembre. Otros países, entre ellos Canadá, Australia y Bélgica, expresaron la misma intención.

Reino Unido afirmó en agosto que haría los mismo si una tregua no se logra en Gaza, donde Israel está en guerra contra Hamás en respuesta al ataque lanzado por ese movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

“Estados como Francia y Reino Unido, que impulsan el llamado reconocimiento (de un Estado palestino) cometieron un enorme error”, dijo Saaar en una conferencia de prensa con su homólogo danés Lars Løkke Rasmussen, que está de visita en Jerusalén.

“Eso haría más difícil de lograr la paz”, y “llevará a Israel a tomar también medidas unilaterales”, advirtió, sin precisar cuáles.