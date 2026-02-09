Zuckerberg, centro de un juicio por adicción digital

La figura de Mark Zuckerberg se convirtió en el eje del debate previo a un juicio inédito en Estados Unidos que buscará determinar si Instagram y YouTube diseñaron deliberadamente sus plataformas para volver adictos a niños y adolescentes. El proceso comenzará hoy en un tribunal civil de Los Ángeles y podría sentar un precedente clave para futuros litigios contra las grandes tecnológicas.

El caso apunta contra Meta y Alphabet, las compañías matrices de Instagram y YouTube, acusadas de priorizar diseños adictivos para maximizar ingresos publicitarios, aun a costa de la salud mental de los usuarios más jóvenes.

Aunque otras plataformas también habían sido demandadas, algunas llegaron recientemente a acuerdos extrajudiciales, dejando a los dos gigantes en el centro de la escena.

Durante la selección del jurado, el nombre de Zuckerberg apareció de forma recurrente y polarizó opiniones. Varios candidatos expresaron desconfianza hacia el fundador de Meta, citando episodios del pasado de Facebook y escándalos de privacidad que, a su juicio, dificultarían evaluar su testimonio con neutralidad. Otros, en cambio, manifestaron abiertamente su admiración por el empresario y fueron recusados por la parte demandante.

Los abogados de Meta intentaron excluir a jurados considerados hostiles a las redes sociales, mientras que la acusación buscó apartar a quienes atribuían los problemas de salud mental infantil más a fallas familiares que al diseño de las plataformas. En paralelo, la defensa de Alphabet procuró diferenciar a YouTube de Meta, subrayando que Zuckerberg no dirige la plataforma de videos.

El juicio se centra en la denuncia de una joven de 20 años que asegura haber desarrollado una grave adicción a las redes desde la infancia, con consecuencias duraderas para su salud mental. La acusación no apunta al contenido publicado, sino a los algoritmos, funciones de personalización y mecanismos pensados para captar la atención de manera compulsiva.

Meta y YouTube rechazan las acusaciones y niegan haber creado productos adictivos.