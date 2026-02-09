Zuckerberg, centro de un juicio por adicción digital

Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
VIDEO. Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Tren Roca a La Plata sin servicio este domingo, ¿qué pasará mañana lunes?
Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers
Comienza la constitución de las comisiones para tratar la reforma laboral y la baja de imputabilidad
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
“Hay que ser muy mierda”, la China Suárez explotó tras el cumpleaños de Magnolia y apuntó contra Juariu
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Elecciones en Portugal: el socialista moderado Antonio José Seguro se impuso en la segunda vuelta
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Los números de la suerte del lunes 9 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un tribunal de EE UU analizará si YouTube e Instagram diseñaron sus plataformas para generar dependencia infantil
La figura de Mark Zuckerberg se convirtió en el eje del debate previo a un juicio inédito en Estados Unidos que buscará determinar si Instagram y YouTube diseñaron deliberadamente sus plataformas para volver adictos a niños y adolescentes. El proceso comenzará hoy en un tribunal civil de Los Ángeles y podría sentar un precedente clave para futuros litigios contra las grandes tecnológicas.
El caso apunta contra Meta y Alphabet, las compañías matrices de Instagram y YouTube, acusadas de priorizar diseños adictivos para maximizar ingresos publicitarios, aun a costa de la salud mental de los usuarios más jóvenes.
Aunque otras plataformas también habían sido demandadas, algunas llegaron recientemente a acuerdos extrajudiciales, dejando a los dos gigantes en el centro de la escena.
Durante la selección del jurado, el nombre de Zuckerberg apareció de forma recurrente y polarizó opiniones. Varios candidatos expresaron desconfianza hacia el fundador de Meta, citando episodios del pasado de Facebook y escándalos de privacidad que, a su juicio, dificultarían evaluar su testimonio con neutralidad. Otros, en cambio, manifestaron abiertamente su admiración por el empresario y fueron recusados por la parte demandante.
Los abogados de Meta intentaron excluir a jurados considerados hostiles a las redes sociales, mientras que la acusación buscó apartar a quienes atribuían los problemas de salud mental infantil más a fallas familiares que al diseño de las plataformas. En paralelo, la defensa de Alphabet procuró diferenciar a YouTube de Meta, subrayando que Zuckerberg no dirige la plataforma de videos.
El juicio se centra en la denuncia de una joven de 20 años que asegura haber desarrollado una grave adicción a las redes desde la infancia, con consecuencias duraderas para su salud mental. La acusación no apunta al contenido publicado, sino a los algoritmos, funciones de personalización y mecanismos pensados para captar la atención de manera compulsiva.
LE PUEDE INTERESAR
Irán condena a prisión a la Nobel de la Paz 2023
Meta y YouTube rechazan las acusaciones y niegan haber creado productos adictivos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí