Un histórico de la cultura francesa deja su cargo tras quedar envuelto en el caso del abusador

Un veterano referente de la política y la cultura francesa presentó su dimisión al frente del Instituto del Mundo Árabe (IMA) de París tras conocerse que tuvo relación con Jeffrey Epstein.

Se trata de Jack Lang, exministro de Cultura y figura histórica del socialismo francés, quien dejó el cargo luego de que la Justicia abriera una investigación preliminar por sus presuntos vínculos financieros con el financista estadounidense.

El gobierno francés valoró la renuncia y consideró que se trataba de “la única decisión posible” ante una situación que juzgó insostenible. El IMA, institución cultural de peso y con proyección diplomática, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que amplificó el impacto político del caso.

Lang, de 86 años, es la personalidad francesa de mayor perfil que aparece mencionada en los documentos judiciales difundidos en Estados Unidos sobre Epstein, condenado en 2008 y fallecido en prisión en 2019.

Su nombre figura cientos de veces en esos archivos, aunque él insiste en que nunca cometió delito alguno y asegura que solo trató con Epstein como filántropo. La fiscalía investiga a Lang y a su hija, Caroline, por presunto blanqueo de capitales vinculado a fraude fiscal agravado.

Ambos niegan irregularidades y se mostraron dispuestos a colaborar. La hija del exministro ya había renunciado a un cargo en el sector audiovisual tras revelarse la existencia de una sociedad offshore creada junto a Epstein.