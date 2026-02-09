Un histórico de la cultura francesa deja su cargo tras quedar envuelto en el caso del abusador

De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Ropa más barata, empleo en caída: la crisis del sector textil
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia
Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Siguen las podas indiscriminadas y más vecinos reclaman en la Ciudad
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un veterano referente de la política y la cultura francesa presentó su dimisión al frente del Instituto del Mundo Árabe (IMA) de París tras conocerse que tuvo relación con Jeffrey Epstein.
Se trata de Jack Lang, exministro de Cultura y figura histórica del socialismo francés, quien dejó el cargo luego de que la Justicia abriera una investigación preliminar por sus presuntos vínculos financieros con el financista estadounidense.
El gobierno francés valoró la renuncia y consideró que se trataba de “la única decisión posible” ante una situación que juzgó insostenible. El IMA, institución cultural de peso y con proyección diplomática, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que amplificó el impacto político del caso.
Lang, de 86 años, es la personalidad francesa de mayor perfil que aparece mencionada en los documentos judiciales difundidos en Estados Unidos sobre Epstein, condenado en 2008 y fallecido en prisión en 2019.
Su nombre figura cientos de veces en esos archivos, aunque él insiste en que nunca cometió delito alguno y asegura que solo trató con Epstein como filántropo. La fiscalía investiga a Lang y a su hija, Caroline, por presunto blanqueo de capitales vinculado a fraude fiscal agravado.
Ambos niegan irregularidades y se mostraron dispuestos a colaborar. La hija del exministro ya había renunciado a un cargo en el sector audiovisual tras revelarse la existencia de una sociedad offshore creada junto a Epstein.
LE PUEDE INTERESAR
Zuckerberg, centro de un juicio por adicción digital
LE PUEDE INTERESAR
Irán condena a prisión a la Nobel de la Paz 2023
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí