Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Un histórico de la cultura francesa deja su cargo tras quedar envuelto en el caso del abusador

Un histórico de la cultura francesa deja su cargo tras quedar envuelto en el caso del abusador

AFP

9 de Febrero de 2026 | 02:16
Edición impresa

Un veterano referente de la política y la cultura francesa presentó su dimisión al frente del Instituto del Mundo Árabe (IMA) de París tras conocerse que tuvo relación con Jeffrey Epstein.

Se trata de Jack Lang, exministro de Cultura y figura histórica del socialismo francés, quien dejó el cargo luego de que la Justicia abriera una investigación preliminar por sus presuntos vínculos financieros con el financista estadounidense.

El gobierno francés valoró la renuncia y consideró que se trataba de “la única decisión posible” ante una situación que juzgó insostenible. El IMA, institución cultural de peso y con proyección diplomática, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que amplificó el impacto político del caso.

Lang, de 86 años, es la personalidad francesa de mayor perfil que aparece mencionada en los documentos judiciales difundidos en Estados Unidos sobre Epstein, condenado en 2008 y fallecido en prisión en 2019.

Su nombre figura cientos de veces en esos archivos, aunque él insiste en que nunca cometió delito alguno y asegura que solo trató con Epstein como filántropo. La fiscalía investiga a Lang y a su hija, Caroline, por presunto blanqueo de capitales vinculado a fraude fiscal agravado.

Ambos niegan irregularidades y se mostraron dispuestos a colaborar. La hija del exministro ya había renunciado a un cargo en el sector audiovisual tras revelarse la existencia de una sociedad offshore creada junto a Epstein.

LE PUEDE INTERESAR

Zuckerberg, centro de un juicio por adicción digital

LE PUEDE INTERESAR

Irán condena a prisión a la Nobel de la Paz 2023
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren

Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers

Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne

Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales

Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea

Estudiantes: vende a Cetré y recibe a Riestra

“Es horrible”: La Chiqui, otra vez contra su estatua

Ráfaga: Vélez borró a Boca de la cancha en dos minutos
Últimas noticias de El Mundo

El FBI, sobre Epstein: no dirigía una red para gente rica

El gobierno inglés pierde a su principal estratega

Zuckerberg, centro de un juicio por adicción digital

Irán condena a prisión a la Nobel de la Paz 2023
Policiales
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Mataron a un hombre a la salida de un boliche
El Mondongo en alerta por otra intrusión delictiva
En 2024, más de 4 mil chicos en conflicto con la ley
Información General
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
Deportes
Ráfaga: Vélez borró a Boca de la cancha en dos minutos
Regreso sin peso de Merentiel en el Xeneize
Ecos de la furia de los hinchas tras el papelón
Estudiantes: vende a Cetré y recibe a Riestra
Gimnasia va a Barracas: quiere seguir a paso firme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla