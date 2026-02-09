El FBI, sobre Epstein: no dirigía una red para gente rica

Documentos incluidos en la publicación de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE UU / AP

Tras casi dos décadas de investigaciones, el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual destinada a hombres poderosos, pese a haber reunido abundante evidencia de que el magnate abusó sexualmente de decenas de menores. Así lo indican memorandos internos y resúmenes de la fiscalía que explican por qué el caso fue finalmente cerrado sin nuevas acusaciones contra terceros.

Los investigadores revisaron durante años registros bancarios, correos electrónicos y dispositivos electrónicos de Epstein, además de registrar sus residencias en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes. También entrevistaron a numerosas víctimas y analizaron sus vínculos con figuras influyentes del mundo académico, financiero y diplomático. Sin embargo, no encontraron pruebas suficientes que demostraran la existencia de una estructura organizada para explotar sexualmente a menores en beneficio de otras personas.

EVIDENCIA INSUFICIENTE

Los materiales incautados -videos, fotos y soportes digitales- no mostraron a víctimas siendo abusadas ni implicaron a terceros en los delitos. Tampoco surgieron evidencias financieras que indicaran pagos vinculados a prostitución o tráfico sexual con otros hombres. Según los fiscales, de haber existido pruebas de ese tipo, se habrían seguido todas las pistas posibles.

Si bien algunas víctimas afirmaron que Epstein las “prestaba” a amigos ricos, esas versiones no pudieron ser corroboradas. Otras mujeres mencionadas en esos relatos negaron haber vivido experiencias similares, y los agentes señalaron inconsistencias en algunos testimonios, incluidos relatos parcialmente ficticios y versiones cambiantes a lo largo del tiempo. Aun así, las autoridades confirmaron que Epstein sí abusó sexualmente de varias de ellas.

La investigación se inició en 2005, tras una denuncia por abuso a una menor de 14 años en Palm Beach. La policía identificó al menos a 35 adolescentes con relatos similares: Epstein les pagaba para que le dieran masajes que derivaban en actos sexuales. Aunque fiscales federales prepararon acusaciones más graves, un acuerdo judicial permitió que el millonario se declarara culpable de cargos estatales menores y recibiera una condena reducida.

El caso volvió a cobrar impulso en 2018 y derivó en el arresto de Epstein en 2019, pero un mes después se suicidó en prisión. Posteriormente, su colaboradora cercana Ghislaine Maxwell fue condenada por reclutar y abusar de menores, y cumple una pena de 20 años.

Los documentos también detallan que se investigó a asistentes, parejas, empresarios y conocidos del magnate, incluidos pilotos y socios comerciales, sin hallar pruebas suficientes para imputarlos. En varios casos, los fiscales concluyeron que algunas personas eran también víctimas de manipulación y abuso por parte de Epstein.

Finalmente, el FBI descartó la existencia de una supuesta “lista de clientes”, frecuentemente mencionada en el debate público. Según los investigadores, esa lista nunca fue encontrada y no formó parte de la evidencia del caso. Los archivos divulgados ofrecen así el panorama más completo hasta ahora de una investigación extensa, que dejó en claro la magnitud de los crímenes de Epstein, pero también los límites probatorios para avanzar contra otros involucrados.