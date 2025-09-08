Bombardeo ruso a la sede del gobierno de Ucrania

Rusia lanzó ayer su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, una andanada de drones y misiles que dejó al menos cinco muertos en distintos puntos del país y provocó un incendio en la sede del gobierno en Kiev.

Horas más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump, que ha estado tratando de negociar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo que estaba listo para imponer nuevas sanciones a Moscú.

Rusia ha intensificado su ofensiva contra Ucrania desde que el presidente Vladimir Putin se reunió con Trump en Alaska el 15 de agosto en una cumbre en la que no se logró ningún avance hacia un alto el fuego.

El ataque contra la sede del gobierno de Ucrania, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo en tres años y medio de conflicto, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió de que la arremetida solo prolongará la guerra.