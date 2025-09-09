Francia: Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro

Anunciaron que construirán un cuarto carril en un tramo de la Autopista La Plata
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, designó este martes al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro para reemplazar a François Bayrou, quien dimitió tras fracasar ayer el voto de confianza en la Asamblea Nacional ante la que impulsaba un severo ajuste presupuestario de 44.000 millones de euros (51.660 millones de dólares).
Macron pidió a Lecornu “consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con el fin de adoptar un presupuesto para la nación y lograr los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”, indicó el Elíseo en un comunicado, citado por el portal DW.
El nombramiento de Lecornu, de 39 años, llegó pocas horas después de la dimisión del hasta ahora primer ministro, François Bayrou, de 74. El traspaso de poderes entre Bayrou y Lecornu tendrá lugar el miércoles al mediodía en Matignon, según reportó Le Figaro.
La Asamblea Nacional (Parlamento) tumbó el lunes el ejecutivo de Bayrou, el segundo gobierno en nueve meses, días antes de una jornada de protestas impulsadas en las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo” y de la revisión de la nota crediticia de Francia por Fitch. Bayrou presentó su dimisión a principios de la tarde a Macron, quien la aceptó y le encargó gestionar los asuntos corrientes hasta el nombramiento de su sucesor, según un comunicado gubernamental.
Lecornu ha sido el titular de la cartera de Defensa durante más de tres años, marcados por la invasión rusa de Ucrania y está considerado un aliado leal y discreto del presidente Macron. El político ha sido uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno de Francia desde la elección de Macron en 2017, pese a los múltiples cambios de gobierno provocados por la inestabilidad política actual.
