Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

El Mundo

Francia: Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro

Francia: Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro
9 de Septiembre de 2025 | 15:42

Escuchar esta nota

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, designó este martes al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro para reemplazar a François Bayrou, quien dimitió tras fracasar ayer el voto de confianza en la Asamblea Nacional ante la que impulsaba un severo ajuste presupuestario de 44.000 millones de euros (51.660 millones de dólares).

Macron pidió a Lecornu “consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con el fin de adoptar un presupuesto para la nación y lograr los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”, indicó el Elíseo en un comunicado, citado por el portal DW.

El nombramiento de Lecornu, de 39 años, llegó pocas horas después de la dimisión del hasta ahora primer ministro, François Bayrou, de 74. El traspaso de poderes entre Bayrou y Lecornu tendrá lugar el miércoles al mediodía en Matignon, según reportó Le Figaro.

La Asamblea Nacional (Parlamento) tumbó el lunes el ejecutivo de Bayrou, el segundo gobierno en nueve meses, días antes de una jornada de protestas impulsadas en las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo” y de la revisión de la nota crediticia de Francia por Fitch. Bayrou presentó su dimisión a principios de la tarde a Macron, quien la aceptó y le encargó gestionar los asuntos corrientes hasta el nombramiento de su sucesor, según un comunicado gubernamental.

Lecornu ha sido el titular de la cartera de Defensa durante más de tres años, marcados por la invasión rusa de Ucrania y está considerado un aliado leal y discreto del presidente Macron. El político ha sido uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno de Francia desde la elección de Macron en 2017, pese a los múltiples cambios de gobierno provocados por la inestabilidad política actual.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno, tras la derrota en la Provincia: sin cambios en el Gabinete y mesa política como posible salida

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

Domínguez: la ventaja que busca mantener ante Gallardo

Con Briasco a la par, el Lobo ya piensa en Unión

Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

Estupor por la muerte de una auxiliar en un jardín de infantes

¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
+ Leidas

Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia

De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV

Trepa el dólar oficial, baja el blue y suben los bonos y las acciones en Wall Street
Últimas noticias de El Mundo

Más tensión en Medio oriente: Israel atacó a los líderes de Hamas en Qatar, país aliado de EEUU

VIDEO. Caos en Nepal: queman el Parlamento, renuncia el primer ministro y a un funcionario lo echan a patadas

Atentado en Jerusalén: entre los muertos, una argentina

Rusia cita al embajador de nuestro país por los audios
Deportes
En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV
Gimnasia citó a Pellegrino para que realice su descargo por la cesión de Derechos Audiovisuales
¡Velasco no para de hacer historia!: a sus 73, el platense logró el Mundial de Vóley con Italia
De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió
VIDEO.- El contundente video de Lamine Yamal y Nicki Nicole que disipa los rumores de separación
Información General
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua
La Virgen de Luján llegó al Vaticano y se realizó una emotiva entronización
Los terribles datos y cifras que te van a sacar las ganas de seguir fumando
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Policiales
Otra víctima fatal del tránsito en La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un camión
Un jardín de infantes de Los Hornos ya sufrió cinco robos en lo que va del año: "Esta situación es agotadora"
Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla