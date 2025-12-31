Milei le cerró la billetera a la Vicepresidenta

Tras dos años de congelamiento, el presidente Javier Milei instrumentará aumentos de sueldos para sus funcionarios, aunque mantendrá congelado por “tiempo indeterminado” su propio salario, según lo confirmó ayer el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Además reveló que tampoco recibirá un incremento de sus haberes la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Desmentir una serie de noticias falsas que circularon en algunos medios donde especificaban que el Presidente había tomado la decisión de aumentarse su propio sueldo. No va a ser así”, sentenció este martes.

Asimismo, aclaró: “El sueldo del Presidente va a seguir congelado indefinidamente. El Presidente no va a aumentarse el sueldo, no va a estar dentro de los aumentos que se den”.

La idea del Poder Ejecutivo es publicar el decreto que instrumentará los aumentos el próximo viernes 2 de enero. Sin embargo, no alcanzará al mandatario que optó por mantener su sueldo actual hasta nuevo aviso.

Se trata de un reclamo de varios integrantes del Gabinete que pierden capacidad adquisitiva ante el avance de la inflación y la migración de funcionarios que saltan al sector privado por la falta de competitividad salarial.

Actualmente, el mandatario percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros del Gabinete $3.584.006. Los secretarios cobran $3.282.709 mientras que los subsecretarios $2.981.510. Los senadores nacionales perciben en bruto $9,5 millones y los diputados $7.000.000, lo que en mano ronda los 4 millones.

El decreto de 2024

El 28 de febrero de 2024, el presidente Javier Milei firmó un decreto que homologó un incremento del 12% en los sueldos de los trabajadores del Estado para el mes de febrero, y extendió esa paritaria a las autoridades superiores: presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios.

El artículo 4 del decreto dispone que el aumento para las autoridades superiores debe regirse por el Decreto 799/2010, firmado por Fernández de Kirchner hace 14 años.

Tras las críticas, y luego de cruces de acusaciones en X con la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente anuló el aumento para el gabinete y echó al secretario de Trabajo, Omar Yasin como responsable del decreto.