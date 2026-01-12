Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo

12 de Enero de 2026 | 01:42
Gimnasia espera el ok de Godoy Cruz para presentar a Agustín Auzmendi y sumarlo a los entrenamientos del plantel dirigido por Fernando Zaniratto. El delantero llega a préstamo por un año con cargo (de 250 mil dólares) y con opción de compra de 900 mil dólares. A pesar de que el Tomba intentó retenerlo, el jugador dio el visto bueno para concretar el pase y la dirigencia mens sana apuró las gestiones incluso antes de que Newell’s se quedara con Matías Cóccaro, el otro delantero que interesó en el mercado de pases tripero.

Próximo a cumplir los 29 años, Auzmendi -un delantero con buen cabezazo y oportunista para el gol- llegó al Bodeguero desde el Motagua hondureño con una inversión de solo U$S 100 mil. El oriundo de González Chaves no solo se ganó el puesto como titular sino que fue el máximo anotador del año en el Tomba con 8 goles. Pese al descenso de Godoy Cruz, esos números alcanzaron y sobraron para llamar la atención de varios clubes de primera y del exterior, aunque finalmente el Lobo fue el que aceleró las negociaciones para quedarse con el delantero.

 

