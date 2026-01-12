El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Luego del descanso que tuvo ayer, Estudiantes comienza hoy la semana más dura de la pretemporada ya que el próximo lunes volverá a las canchas para jugar los 32avos de Copa Argentina. A la espera de que se sume Gaich y de que pueda cerrar a Mancuso, el plantel va a volver a tener doble turno durante casi toda la semana.
Desde las 9, los jugadores se reencontrarán en City Bell con Eduardo Domínguez para la primera sesión de entrenamientos, ya que luego a las 17, volverán al Country para el segundo turno.
La idea es continuar con la misma dinámica durante mañana, el jueves y el viernes. Solamente el miércoles habrá un turno que será por la mañana.
Más allá de todo, es una pretemporada atípica para el cuerpo técnico y los jugadores, por la poca preparación que tendrán para regresar a la actividad oficial. Por eso, será vital encontrar rápido el ritmo ya que el inicio será complejo entre la Copa Argentina y el Torneo Clausura.
La idea de Domínguez será fortalecer lo físico esta semana, junto con trabajos tácticos y de pelota. Además el DT sabe que las cosas podrán ir cambiando en base al mercado de pases.
Si bien aún no se cerró su salida, todo parece indicar que serán los últimos entrenamientos de Cristian Medina en Estudiantes, ya que está a un paso de ir al Botafogo. Inclusive, le es difícil imaginar al DT que el volante pueda estar presente en el partido ante Ituzaingó por la Copa Argentina.
Después hay futbolistas como Palacios y Cetré que también están en la mira de varios clubes, pero que sólo podría irse alguno de los dos en caso de que llegue alguna oferta seductora.
En el caso del nacionalizado uruguayo, seguirá estos días con la puesta a punto para terminar de recuperarse de una lesión muscular que sufrió el pasado 13 de diciembre en la final ante Racing por el Torneo Clausura y que lo hizo perderse el Trofeo de Campeones, una semana más tarde, frente a Platense.
Después la mayoría se encuentra a disposición para formar parte de la etapa más dura de la preparación, de cara a un comienzo bastante agitado y complicado. Además, a comparación de otras pretemporadas, Estudiantes no tendrá partidos amistosos, por lo que Domínguez deberá ir probando sobre la marcha en la actividad oficial. Cabe recordar que el 19 tendrá su primer partido del año ante Ituzaingó en Banfield por la Copa Argentina, mientras que el 23 visitará a Independiente por la primera fecha del Torneo Apertura.
El plantel hará doble turno en gran parte de la semana, de cara al regreso de la actividad
Más allá de el gran cierre que tuvo Estudiantes en el 2025, con las conquistas del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, siempre el club miró de reojo las dos fechas de suspensión que recibieron losjugadores por el pasillo de espaldas ante Rosario Central. Más allá de que eso ocurrió en octavos de final de los playoffs, AFA decidió que la sanción se cumpla en las primeras dos fechas del Apertura 2026.
Sin embargo, trascendió a fines del año pasado, que AFA hará una amnistía y perdonará a todos los jugadores suspendidos de todas las categorías del fútbol argentino, por lo que Estudiantes podría contar con todos sus jugadores. Si bien aún no es oficial, se decretaría en los próximos días.
