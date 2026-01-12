Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |LLEGA AL PAÍS PARA FIRMAR SU CONTRATO CON EL PINCHA

Espera por los goles de Gaich

Un jugador que fue objetivo de varios clubes argentinos en los últimos mercados y que buscará potenciar aún más el ataque de Estudiantes. Su perfil y trayectoria

Espera por los goles de Gaich
12 de Enero de 2026 | 01:46
Edición impresa

Estudiantes hizo ruido en el mercado de pases, ya que sumará a Adolfo Gaich para reforzar la delantera. Sin dudas, un nombre que estuvo en la órbita de varios clubes del fútbol argentino en los últimos mercados y que buscará volver a su mejor versión, luego de su paso por el fútbol europeo. Hoy, llega al país para hacerse la revisión médica y luego firmar su contrato.

Gaich llegará como jugador libre al Pincha luego de su desvinculación del CSKA Moscú, por lo que eso fue un factor principal para que la operación llegue a buen puerto. El atacante estará ligado por una temporada al albirrojo y de esta forma, Eduardo Domínguez sumará otra alternativa de jerarquía en el ataque.

De esta forma y con Guido Carrillo como titular, Gaich competirá con él y con Lucas Alario. El Pipa, por el momento, continuará ya que tiene contrato por un año más en el club. Sin embargo, no se descarta que cambie de aire si llega una buena oferta por él.

Más allá que sus últimos meses fueron irregulares, Gaich es un jugador que promete y por el que Estudiantes ansía que muestre todo su potencial. Su mejor versión se vio en San Lorenzo, club en el que hizo sus inferiores.

En el club del Bajo Flores, debutó en 2018 y se fue a mediados de 2020, con un total de 28 encuentros y 8 goles marcados. Su buen nivel en el fútbol argentino le generó la oportunidad de jugar en Europa.

Si bien lo compró el CSKA Moscú, nunca pudo asentarse en el elenco ruso, por lo que salió varias veces a préstamo. Jugó en el Benevento de Italia, el Huesca de España, el Hellas Verona de Italia, el Rizespor de Turquía y la última temporada, en el Antalyaspor también de Turquía.

En los últimos seis meses, Gaich volvió al CSKA Moscú pero no tuvo continuidad, jugando apenas seis encuentros donde en su mayoría ingresó desde el banco de suplentes.

Gaich también tuvo un buen paso por las juveniles de la Selección Argentina, donde mostró un gran nivel. Con el Sub 20, ganó la medalla de oro de los Juegos Panamericanos 2019 y el Preolímpico Sudamericano de 2020. En un total de 25 encuentros disputados con la juvenil, marcó 13 goles.

Luego de arreglar su salida del CSKA Moscú, llega hoy al país para hacerse los cheques médicos con Estudiantes. Y si todo está bien, firmará su contrato así se puede sumar a la pretemporada del equipo, de cara al comienzo importante que tendrá el Pincha en la temporada a partir del 19 de enero.

BUSCA RESOLVER LO DE MANCUSO

Estudiantes espera esta semana tener la definición por la llegada de Eros Mancuso. Por el momento, hay posibilidades de que se haga, ya que el lateral vendría a préstamo por un año de Fortaleza. Uno de los factores importantes para definir es el cargo de la cesión. El jugador desea volver y en el Pincha son optimistas de que para cerca del próximo fin de semana, Mancuso pueda estar bajo las órdenes de Domínguez. Ayer sumó minutos ante Ferroviario por el Campeonato Cearense.

Después, todo dependerá de que se den algunas salidas. Esta semana podría quedar definida la partida de Cristian Medina a Botafogo, mientras que podría llegar una oferta por Tiago Palacios, otro de los jugadores de Estudiantes que despertaron interés en el mercado de pases. En el caso de Edwuin Cetré, Estudiantes sólo evaluaría una salida en caso que la llegue una oferta superadora.

 

