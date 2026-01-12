Adolfo Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica

Adolfo Gaich será el primer refuerzo de Estudiantes en el 2026. Este lunes se confirmó que el delantero llegará mañana (martes) a La Plata, en donde primero se realizará la revisión médica correspondiente y posteriormente firmará en City Bell el vínculo con el Pincha.

Gaich llegará como jugador libre al Pincha luego de su desvinculación del CSKA Moscú, por lo que eso fue un factor principal para que la operación llegue a buen puerto. El atacante estará ligado por una temporada al albirrojo y de esta forma, Eduardo Domínguez sumará otra alternativa de jerarquía en el ataque.

De esta forma y con Guido Carrillo como titular, Gaich competirá con él y con Lucas Alario. El Pipa, por el momento, continuará ya que tiene contrato por un año más en el club. Sin embargo, no se descarta que cambie de aire si llega una buena oferta por él.

Más allá que sus últimos meses fueron irregulares, Gaich es un jugador que promete y por el que Estudiantes ansía que muestre todo su potencial. Su mejor versión se vio en San Lorenzo, club en el que hizo sus inferiores.

En el club del Bajo Flores, debutó en 2018 y se fue a mediados de 2020, con un total de 28 encuentros y 8 goles marcados. Su buen nivel en el fútbol argentino le generó la oportunidad de jugar en Europa.

Si bien lo compró el CSKA Moscú, nunca pudo asentarse en el elenco ruso, por lo que salió varias veces a préstamo. Jugó en el Benevento de Italia, el Huesca de España, el Hellas Verona de Italia, el Rizespor de Turquía y la última temporada, en el Antalyaspor también de Turquía.

En los últimos seis meses, Gaich volvió al CSKA Moscú pero no tuvo continuidad, jugando apenas seis encuentros donde en su mayoría ingresó desde el banco de suplentes.

Gaich también tuvo un buen paso por las juveniles de la Selección Argentina, donde mostró un gran nivel. Con el Sub 20, ganó la medalla de oro de los Juegos Panamericanos 2019 y el Preolímpico Sudamericano de 2020. En un total de 25 encuentros disputados con la juvenil, marcó 13 goles.

Luego de arreglar su salida del CSKA Moscú, llega hoy al país para hacerse los cheques médicos con Estudiantes. Y si todo está bien, firmará su contrato así se puede sumar a la pretemporada del equipo, de cara al comienzo importante que tendrá el Pincha en la temporada a partir del 19 de enero.