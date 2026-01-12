Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Avanzó la licitación del distribuidor de City Bell en la Autopista Buenos Aires - La Plata

Avanzó la licitación del distribuidor de City Bell en la Autopista Buenos Aires - La Plata
12 de Enero de 2026 | 17:43

Escuchar esta nota

La obra del nuevo distribuidor de City Bell en la Autopista Buenos Aires - La Plata dio un paso clave luego de que Aubasa avanzara con una nueva instancia del proceso licitatorio de un proyecto considerado estratégico para la región de la capital bonaerense.

Según informó la empresa estatal, este lunes se llevó a cabo la apertura de ofertas correspondientes al sobre N°2 de la licitación, una etapa central para la futura adjudicación de los trabajos. En total, se presentaron 11 propuestas de empresas privadas interesadas en ejecutar la obra vial.

El nuevo distribuidor permitirá mejorar la conectividad sobre la traza de la Autopista y agilizar el tránsito diario en uno de los accesos más utilizados de la zona norte de La Plata. De acuerdo a lo confirmado por voceros de Aubasa, el próximo paso será la adjudicación de la obra y se preveía que los trabajos comenzaran a lo largo de este año.

Previamente, el proceso licitatorio había contemplado una instancia destinada a la adjudicación del control y la inspección de la obra, considerada clave para garantizar el seguimiento técnico y el cumplimiento de los plazos durante la ejecución.

La apertura de sobres marcó así un nuevo avance en la licitación del distribuidor de City Bell de la Autopista La Plata–Buenos Aires, una obra largamente esperada por vecinos y automovilistas de la región.

El proyecto había sido licitado originalmente en un acto encabezado por el intendente Julio Alak, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y el presidente de Aubasa, José Arteaga. En aquella oportunidad se habían presentado 15 ofertas para llevar adelante los trabajos.

LE PUEDE INTERESAR

Basural y alcantarillas tapadas en Gonnet

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. En plena Autopista, a un micro se le cayó un vidrio y llegó "sin ventanilla" a La Plata

La iniciativa contempla la construcción de un enlace directo entre la Autopista y el Camino Centenario y forma parte del Plan de Obras 2024–2027 que Aubasa ejecuta con fondos propios. Además de mejorar la circulación vehicular, se esperaba que la intervención tuviera un impacto positivo en la actividad comercial, educativa y turística de City Bell y las zonas aledañas.

Con un plazo de ejecución estimado entre 18 y 20 meses, la obra incluye 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y sobre los arroyos Martín y Carnaval, además de la construcción de un terraplén.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata

La Provincia convocó a los gremios para retomar la paritaria

Espera por los goles de Gaich

Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo
Últimas noticias de La Ciudad

Basural y alcantarillas tapadas en Gonnet

VIDEO. En plena Autopista, a un micro se le cayó un vidrio y llegó "sin ventanilla" a La Plata

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata
Deportes
José Sosa pone el gancho y Estudiantes tiene “Principito” para rato: cuándo firma
Gimnasia suma un nuevo amistoso esta semana: ante un campeón de Sudamérica
Tras la derrota ante Barcelona, Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid
Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica
Espera por los goles de Gaich
Policiales
Dos detenidos por el crimen del peluquero argentino en Tulum
Se fue de vacaciones con sus hijos a Pinamar y fue detenido por cometer estafas por $6 millones
Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
Otra víctima fatal por el tránsito en la Región
VIDEO.- Máxima tensión en la feria de diseño del playón de Estudiantes: así atrapan a "mechera"
Espectáculos
Robertito Funes Ugarte le puso una perimetral a un vecino: "Es un mafioso"
Babasónicos en el festival Cuenta DNI: cuando comienza el canje de entradas
Wanda Nara anunció que denunciará a Gustavo Méndez por “meterse con sus hijos"
Mark Ruffalo llamó a Donald Trump “delincuente condenado” y “pedófilo”
Don Osvaldo sumó una fecha en La Plata para febrero
Información General
Alerta por nueve laboratorios que fueron inhabilitados por la ANMAT
Pirámide nutricional: redefinen lo que implica comer sano
Incendio en Los Alerces: refuerzan el operativo para salvar viviendas
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla