La obra del nuevo distribuidor de City Bell en la Autopista Buenos Aires - La Plata dio un paso clave luego de que Aubasa avanzara con una nueva instancia del proceso licitatorio de un proyecto considerado estratégico para la región de la capital bonaerense.

Según informó la empresa estatal, este lunes se llevó a cabo la apertura de ofertas correspondientes al sobre N°2 de la licitación, una etapa central para la futura adjudicación de los trabajos. En total, se presentaron 11 propuestas de empresas privadas interesadas en ejecutar la obra vial.

El nuevo distribuidor permitirá mejorar la conectividad sobre la traza de la Autopista y agilizar el tránsito diario en uno de los accesos más utilizados de la zona norte de La Plata. De acuerdo a lo confirmado por voceros de Aubasa, el próximo paso será la adjudicación de la obra y se preveía que los trabajos comenzaran a lo largo de este año.

Previamente, el proceso licitatorio había contemplado una instancia destinada a la adjudicación del control y la inspección de la obra, considerada clave para garantizar el seguimiento técnico y el cumplimiento de los plazos durante la ejecución.

La apertura de sobres marcó así un nuevo avance en la licitación del distribuidor de City Bell de la Autopista La Plata–Buenos Aires, una obra largamente esperada por vecinos y automovilistas de la región.

El proyecto había sido licitado originalmente en un acto encabezado por el intendente Julio Alak, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y el presidente de Aubasa, José Arteaga. En aquella oportunidad se habían presentado 15 ofertas para llevar adelante los trabajos.

La iniciativa contempla la construcción de un enlace directo entre la Autopista y el Camino Centenario y forma parte del Plan de Obras 2024–2027 que Aubasa ejecuta con fondos propios. Además de mejorar la circulación vehicular, se esperaba que la intervención tuviera un impacto positivo en la actividad comercial, educativa y turística de City Bell y las zonas aledañas.

Con un plazo de ejecución estimado entre 18 y 20 meses, la obra incluye 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y sobre los arroyos Martín y Carnaval, además de la construcción de un terraplén.