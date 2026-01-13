Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen

La agrupación Inquilinos Agrupados publicó los resultados de su Encuesta Nacional Inquilina correspondiente a diciembre de 2025, informe que permitió trazar un panorama actualizado sobre la situación habitacional de quienes alquilan y muestra un escenario marcado por la inestabilidad contractual, el aumento del peso del alquiler en los ingresos y un crecimiento sostenido del endeudamiento en los hogares.

Uno de los principales ejes del relevamiento tuvo que ver con las condiciones de los contratos. Según los datos, el 64% de los inquilinos alquila con contratos de dos años, mientras que un 13% lo hace por apenas un año y un 7% directamente sin contrato escrito. Solo el 16% accede a contratos de tres años. A esta situación se suma la frecuencia de los aumentos: el 65% enfrenta actualizaciones cada tres o cuatro meses, con un 43% de aumentos trimestrales y un 26,4% cuatrimestrales. En la mayoría de los casos, los ajustes se realizan por inflación (IPC), aunque también se registran aumentos por ICL y, en menor medida, por decisión unilateral del propietario.

Desde Inquilinos Agrupados señalaron que estos cambios profundizaron la incertidumbre habitacional. “La flexibilización de las condiciones mediante el decreto 70/23 que terminó con la ley de alquileres profundizó la crisis habitacional y económica en los hogares inquilinos. Endeudamiento, multiempleo y salarios transferidos a los dueños de las viviendas caracteriza nuestra vida”, expresó Gervasio Muñoz, referente de la organización.

En La Plata, estos datos se reflejan en experiencias concretas. Luciana, diseñadora gráfica de 32 años, alquila desde hace once años y siempre vivió en el casco urbano. “Primero estuve en el centro y después en la zona de universidades. Ahora estoy cerca del Mondongo. Siempre me resultó bastante difícil alquilar, pero hoy es más complicado porque es la primera vez que enfrento un alquiler sola. Antes vivía con amigas o con mis hermanos y la realidad era otra”, contó.

Su contrato actual es por dos años, con aumentos cada cuatro meses por ICL. “Considero que es un alquiler accesible si lo comparo con lo que se pide hoy para entrar en uno de las mismas características, pero igual se me hace difícil. Alquiler y expensas me ocupan el 70% de mi salario, por lo que tuve que salir a hacer otras cosas, trabajos freelance o temporales”, explicó.

El peso del alquiler sobre los ingresos es uno de los aspectos más críticos del informe. Según la encuesta, un 25% de los inquilinos destina entre el 60% y el 100% de su sueldo al pago del alquiler, mientras que un 17% destina el 50% y un 22% el 40%. Solo el 10% logra pagar menos del 20% de sus ingresos. Como consecuencia, uno de cada seis hogares sufrió un “desalojo económico”, es decir, tuvo que mudarse por no poder sostener el costo del alquiler.

Esta presión sobre el bolsillo impacta también en el mundo laboral. El 46% de los inquilinos tiene más de un trabajo y el 28% debió sumar otro empleo para poder llegar a fin de mes. Además, el 15% perdió su trabajo en el último año. El desempleo entre los inquilinos alcanza el 4,1%.

Andrea, empleada de 36 años, vive con su familia en Los Hornos y se prepara para enfrentar el vencimiento de su contrato en marzo. “Toda la vida alquilamos. Ahora estamos viendo opciones, con tal de encontrar algo más o menos en precio. Nuestro problema es que somos cuatro y tenemos dos perros, y las mascotas muchas veces son un impedimento”, relató.

A la incertidumbre se suma el costo inicial que implica mudarse. “Somos dos adultos por lo que tenemos dos fuentes de ingresos, pero calculamos que entre honorarios, adelantos y demás gastos vamos a necesitar más de un millón de pesos para entrar a otro alquiler”, señaló. “Buscar siempre es un estrés, más cuando tenés dos chicos chiquitos. Y ahora lo que vimos es todo con aumentos cada tres meses, con suerte cada cuatro. No queda otra”.

Inquilinos endeudados

El endeudamiento es otro dato central en el que hace hincapié el relevamiento. El 68% de los inquilinos tiene deudas, principalmente con tarjetas de crédito, pero también para comprar alimentos, pagar alquileres, cubrir gastos de salud y servicios. Esta situación obliga a realizar recortes en consumos básicos: más del 60% redujo gastos en alimentos y más de la mitad en salud. Solo el 38,5% de los hogares puede realizar las cuatro comidas diarias, mientras que un 23% hace solo dos.

En este contexto, la evaluación de la economía del hogar es mayoritariamente negativa. El 46,5% de los inquilinos considera que su situación es muy mala y el 26,5% la califica como mala. Entre las principales preocupaciones aparecen el precio del alquiler, la duración de los contratos, las garantías exigidas y el estado de las viviendas.