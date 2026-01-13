Los vínculos barriales ante un riesgo natural

Julián Cueto es antropólogo egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y Docente Investigador de la Universidad Nacional, fue premiado -entre otros estudios- por su tesis “El estudio etnográfico en poblaciones urbanas localizadas en zonas de riesgo ambiental. Aportes desde los métodos mixtos, el análisis de redes y el análisis espacial en el barrio El Retiro (partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina)”.

Fue así que Cueto, desde 2013 y a meses de la inundación histórica, trabajó en el barrio El Retiro y detectó lo siguiente: la unión y los lazos barriales resisten y perseveran ante desastres de mayor índole.

Durante el 2 y el 3 de abril, cerca de 400 milímetros acumulados de agua cayeron en pocas horas e inundaron la Región. La Subsecretaría de Recursos Hídricos, que depende del Ministerio de Infraestructura bonaerense, detectó a través del mapa de peligrosidad que el barrio El Retiro, de Lisandro Olmos, sufrió una embestida de peligrosidad “media”, cuya cercanía a la Cuenca del Arroyo el Gato significó el mayor riesgo.

“Queríamos indagar los modos de vida de la gente, las significaciones, el conocimiento del entorno en un contexto dado”, dijo el docente investigador a EL DIA y agregó: “La idea fue hacer un protocolo local para ver cómo se había manejado la gente durante la inundación, en donde la ayuda estatal llegó de manera tardía y la comunidad se organizó rápidamente y pudo resolver las contingencias que se dieron durante el desastre natural”.

El trabajo de campo incluyó asistir al barrio varios días por semana y dialogar con los vecinos. “Hablamos con referentes, con vecinos que vivían hace mucho, con otros que vivían hace poco”, detalló Cueto y puntualizó: “Nosotros queríamos saber cómo es que la gente vive, como es la historia de esa persona, con quienes se relaciona. En los barrios suele haber familias muy grandes”.

Y detalló: “En el momento, la gente acudió a sus vínculos más cercanos. Fue horizontal. Luego, hubo actores más colectivos, como clubes u organizaciones de vecinos. Siempre fue una ayuda muy local. Las personas a las que acudieron las víctimas, eran amigos, familia... por ejemplo, vecinos sabían que alguien tenía dos pisos y fueron ahí. Una cuestión muy barrial”.

Entre los principales resultados que desplegó más de una década de investigación, se destaca que ante desastres o problemas mayores, “la gente de esta comunidad se organiza de manera colectiva, muchas veces mediatizada por un club, por asambleas barriales. Estas estrategias -domésticas y colectivas- que tuvo la gente se asientan en relaciones preexistentes”, manifestó Cueto.

“Las redes de apoyo social y comunitario que existen en este barrio, no fueron espontáneas. Hay cierta recurrencia en la forma en la cual la gentese organiza y a quienes acuden”, concluyó.