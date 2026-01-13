Los vínculos barriales ante un riesgo natural

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
El gobierno provincial convocó a los gremios a una reunión paritaria
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
¿Es la amante?: tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale
VIDEO. Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona
Diego Santilli viajó a Chaco y sumó el apoyo del gobernador Leandro Zdero
Pablo Elías, en su primer acto como intendente interino en el Bon Odori
Expectatívas: se conoce la inflación de diciembre y de todo el 2025
Suspenden a un médico del hospital San Martín por antisemitismo
Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Siguen las quejas por falta de agua en varios barrios y corte de luz en Gonnet
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un investigador local estudió las respuestas colectivas que hubo en La Plata tras la inundación de 2013 en la Ciudad
Julián Cueto es antropólogo egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y Docente Investigador de la Universidad Nacional, fue premiado -entre otros estudios- por su tesis “El estudio etnográfico en poblaciones urbanas localizadas en zonas de riesgo ambiental. Aportes desde los métodos mixtos, el análisis de redes y el análisis espacial en el barrio El Retiro (partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina)”.
Fue así que Cueto, desde 2013 y a meses de la inundación histórica, trabajó en el barrio El Retiro y detectó lo siguiente: la unión y los lazos barriales resisten y perseveran ante desastres de mayor índole.
Durante el 2 y el 3 de abril, cerca de 400 milímetros acumulados de agua cayeron en pocas horas e inundaron la Región. La Subsecretaría de Recursos Hídricos, que depende del Ministerio de Infraestructura bonaerense, detectó a través del mapa de peligrosidad que el barrio El Retiro, de Lisandro Olmos, sufrió una embestida de peligrosidad “media”, cuya cercanía a la Cuenca del Arroyo el Gato significó el mayor riesgo.
“Queríamos indagar los modos de vida de la gente, las significaciones, el conocimiento del entorno en un contexto dado”, dijo el docente investigador a EL DIA y agregó: “La idea fue hacer un protocolo local para ver cómo se había manejado la gente durante la inundación, en donde la ayuda estatal llegó de manera tardía y la comunidad se organizó rápidamente y pudo resolver las contingencias que se dieron durante el desastre natural”.
El trabajo de campo incluyó asistir al barrio varios días por semana y dialogar con los vecinos. “Hablamos con referentes, con vecinos que vivían hace mucho, con otros que vivían hace poco”, detalló Cueto y puntualizó: “Nosotros queríamos saber cómo es que la gente vive, como es la historia de esa persona, con quienes se relaciona. En los barrios suele haber familias muy grandes”.
Y detalló: “En el momento, la gente acudió a sus vínculos más cercanos. Fue horizontal. Luego, hubo actores más colectivos, como clubes u organizaciones de vecinos. Siempre fue una ayuda muy local. Las personas a las que acudieron las víctimas, eran amigos, familia... por ejemplo, vecinos sabían que alguien tenía dos pisos y fueron ahí. Una cuestión muy barrial”.
LE PUEDE INTERESAR
Pan lactal: cada vez más caro y el consumo a la baja
Entre los principales resultados que desplegó más de una década de investigación, se destaca que ante desastres o problemas mayores, “la gente de esta comunidad se organiza de manera colectiva, muchas veces mediatizada por un club, por asambleas barriales. Estas estrategias -domésticas y colectivas- que tuvo la gente se asientan en relaciones preexistentes”, manifestó Cueto.
“Las redes de apoyo social y comunitario que existen en este barrio, no fueron espontáneas. Hay cierta recurrencia en la forma en la cual la gentese organiza y a quienes acuden”, concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí