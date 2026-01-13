Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad |Radiografía del barrio el retiro

Los vínculos barriales ante un riesgo natural

Un investigador local estudió las respuestas colectivas que hubo en La Plata tras la inundación de 2013 en la Ciudad

Los vínculos barriales ante un riesgo natural

el docente e investigador platense julián cueto / roberto acosta

13 de Enero de 2026 | 01:53
Edición impresa

Julián Cueto es antropólogo egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y Docente Investigador de la Universidad Nacional, fue premiado -entre otros estudios- por su tesis “El estudio etnográfico en poblaciones urbanas localizadas en zonas de riesgo ambiental. Aportes desde los métodos mixtos, el análisis de redes y el análisis espacial en el barrio El Retiro (partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina)”.

Fue así que Cueto, desde 2013 y a meses de la inundación histórica, trabajó en el barrio El Retiro y detectó lo siguiente: la unión y los lazos barriales resisten y perseveran ante desastres de mayor índole.

Durante el 2 y el 3 de abril, cerca de 400 milímetros acumulados de agua cayeron en pocas horas e inundaron la Región. La Subsecretaría de Recursos Hídricos, que depende del Ministerio de Infraestructura bonaerense, detectó a través del mapa de peligrosidad que el barrio El Retiro, de Lisandro Olmos, sufrió una embestida de peligrosidad “media”, cuya cercanía a la Cuenca del Arroyo el Gato significó el mayor riesgo.

“Queríamos indagar los modos de vida de la gente, las significaciones, el conocimiento del entorno en un contexto dado”, dijo el docente investigador a EL DIA y agregó: “La idea fue hacer un protocolo local para ver cómo se había manejado la gente durante la inundación, en donde la ayuda estatal llegó de manera tardía y la comunidad se organizó rápidamente y pudo resolver las contingencias que se dieron durante el desastre natural”.

El trabajo de campo incluyó asistir al barrio varios días por semana y dialogar con los vecinos. “Hablamos con referentes, con vecinos que vivían hace mucho, con otros que vivían hace poco”, detalló Cueto y puntualizó: “Nosotros queríamos saber cómo es que la gente vive, como es la historia de esa persona, con quienes se relaciona. En los barrios suele haber familias muy grandes”.

Y detalló: “En el momento, la gente acudió a sus vínculos más cercanos. Fue horizontal. Luego, hubo actores más colectivos, como clubes u organizaciones de vecinos. Siempre fue una ayuda muy local. Las personas a las que acudieron las víctimas, eran amigos, familia... por ejemplo, vecinos sabían que alguien tenía dos pisos y fueron ahí. Una cuestión muy barrial”.

LE PUEDE INTERESAR

Pan lactal: cada vez más caro y el consumo a la baja

LE PUEDE INTERESAR

Siguen las quejas por falta de agua en varios barrios y corte de luz en Gonnet

Entre los principales resultados que desplegó más de una década de investigación, se destaca que ante desastres o problemas mayores, “la gente de esta comunidad se organiza de manera colectiva, muchas veces mediatizada por un club, por asambleas barriales. Estas estrategias -domésticas y colectivas- que tuvo la gente se asientan en relaciones preexistentes”, manifestó Cueto.

“Las redes de apoyo social y comunitario que existen en este barrio, no fueron espontáneas. Hay cierta recurrencia en la forma en la cual la gentese organiza y a quienes acuden”, concluyó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el fenómeno marítimo en la Bristol

Qué es un meteotsunami, el fenómeno detrás de la tragedia en Mar Chiquita

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica

"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata

Piden que no se autorice el aumento del 40% de ABSA por "deficiencias en el servicio"

Meteotsunami, olas gigantes y tragedia en la Costa Atlántica: un muerto y más de 30 heridos

Robertito Funes Ugarte le puso una perimetral a un vecino: "Es un mafioso"
+ Leidas

Pone la firma

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen

Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”

Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Últimas noticias de La Ciudad

Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen

Pan lactal: cada vez más caro y el consumo a la baja
Información General
Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos
Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis
Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami
Espectáculos
Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras
Brasil celebró con “El agente secreto”
“Be Good”: el accesorio que se llevó todos los flashes en la alfombra roja
“Las guerreras K-pop” comienza su conquista y podrían llevarse el Oscar
El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30
Policiales
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Denuncian falta de atención médica a un detenido
Deportes
Pone la firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla