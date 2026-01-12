Se cayó una tribuna con hinchas en el club que presidió Toviggino en Santiago del Estero

En el club que presidió Pablo Toviggino en Santiago del Estero se derrumbó parte de la tribuna popular con hinchas en el estadio Raúl Adolfo Seijas. El hecho ocurrió poco antes del inicio de un partido del Torneo Regional del fútbol argentino bajo la órbita de la AFA.

El colapso reavivó los cuestionamientos por el deplorable estado del club Comercio Central Unidos, una institución humilde de la periferia norte de la capital provincial. En redes sociales circularon videos del momento en que cedieron los primeros escalones de la popular, provocando la caída de varios simpatizantes. Según se informó, no hubo heridos de gravedad, solo golpes menores, pese a la peligrosidad del episodio.

Comercio Central fue el club que Toviggino utilizó como plataforma para escalar primero en la Liga Santiagueña de Fútbol y luego en la AFA, donde actualmente es tesorero y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia. Ambos dirigentes están involucrados en causas judiciales por presunta corrupción en la AFA, y a Toviggino se le atribuye una mansión en Pilar valuada en unos 20 millones de dólares, presuntamente a nombre de testaferros.

Pese al derrumbe, el partido se jugó con normalidad: Comercio perdió 2-0 frente a Central Argentino y quedó eliminado en la Cuarta Ronda del Torneo Regional, cortando una racha de más de 18 meses sin derrotas como local. Sobre el final del encuentro, varios ladrillos desprendidos de la tribuna fueron utilizados como proyectiles por barras del local contra un juez de línea y el banco visitante, situación que obligó a los propios jugadores de Comercio a interceder para poder terminar el partido.

Sin obras desde hace años, el estadio presenta graves falencias de seguridad: no tiene iluminación, el campo de juego está en estado precario y los bancos de suplentes son asientos de micros. “Usó al club como trampolín y no hizo ni una obra”, se quejó un hincha, mientras otro expresó su malestar por la asociación del club con Toviggino. Actualmente, Comercio recibe financiamiento provincial y tiene como sponsor a una empresa ligada a un poderoso empresario local, en un contexto que profundiza las críticas por el abandono de la institución.