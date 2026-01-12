“Perdí tanto tiempo con un..": Flor Vigna disparó contra Luciano Castro

La separación entre Flor Vigna y Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la cantante publicara un video en TikTok donde lanzó una frase demoledora contra su ex en medio del escándalo de infidelidad que salpica al actor.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la artista, quien estuvo en pareja con Castro en 2021 tras la ruptura del actor y Sabrina Rojas, recurrió al humor y la ironía para apuntar directamente contra él.

En la grabación, Vigna aparece dentro de un baño desenrollando un papel higiénico y reflexiona: “Perdí tanto tiempo con un caca”.

Lejos de quedarse ahí, la cantante sumó una frase aún más fuerte: “Me decía que si lo dejaba se mataba y al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas”.__IP__

Con ese mensaje, Vigna dejó entrever que la infidelidad de Castro a Griselda Siciliani no fue un hecho aislado.