Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo
Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo
"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata
La Provincia convocó a los gremios para retomar la paritaria
Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica
Gimnasia suma un nuevo amistoso esta semana: ante un campeón de Sudamérica
Juana Viale desmintió los rumores que la señalaban como tercera en discordia en la separación de Macri y Awada
Wanda Nara anunció que denunciará a Gustavo Méndez por “meterse con sus hijos"
Un avión de Aerolíneas sobrevoló La Plata y un pasajero platense denuncio "demoras y mal momento"
VIDEO.- Máxima tensión en la feria de diseño del playón de Estudiantes: así atrapan a "mechera"
Reforma laboral: el Gobierno reanuda las reuniones con las provincias
VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio forestal en la Región: detalles del operativo
“Perdí tanto tiempo con un..": Flor Vigna disparó contra Luciano Castro
¿Está embarazada? Tres pequeños corazones dibujados por Tini Stoessel sobre en el abdomen de Rodrigo De Paul
María Corina Machado le pidió al papa León XIV "interceder por todos los venezolanos secuestrados"
José Sosa pone el gancho y Estudiantes tiene “Principito” para rato: cuándo firma
Tras la derrota ante Barcelona, Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid
Alerta por nueve laboratorios que fueron inhabilitados por la ANMAT
El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este lunes 12 de enero
Milei agradeció a "todos los que trabajaron" para combatir los incendios en la Patagonia
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Nueve laboratorios fueron inhabilitados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) luego de que se constató que ninguno respetaba el requisito obligatorio establecido en la Ley Nº16.463.
En el marco de un control que realiza el Registro de Inscripción de Establecimientos, la ANMAT anunció este lunes que se inhabilitaron nueve laboratorios por no contar con un director técnico designado, así como, en algunos casos, tampoco poseían certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).
En el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se destaca que, ante la recomendación del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), la ANMAT dispuso la baja de habilitación de los establecimientos en cuestión “a fin de proteger la salud pública, garantizando que solo se encuentren habilitados establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos por la normativa vigente”.
Laboratorios inhabilitados:
Correo Oficial de la República Argentina S.A.: se encontraba habilitado como acondicionador secundario de especialidades medicinales exclusivamente para trazabilidad.
Drogueria Eurofarma S.A: se encontraba habilitado como Importador/exportador de ingredientes farmacéuticos activos de síntesis química, sin fraccionamiento.
LE PUEDE INTERESAR
Pirámide nutricional: redefinen lo que implica comer sano
LE PUEDE INTERESAR
Incendio en Los Alerces: refuerzan el operativo para salvar viviendas
Jacobo David Sapoznikow: estaba habilitado como laboratorio de especialidades medicinales según resolución n° 223/96 para formas farmacéuticas y tipo de productos que requieran controles biológicos y microbiológicos exclusivamente.
Par Sol Laboratorios S.A: estaba inscripto como elaborador de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de gran volumen.
Spedrog Caillon S.A.I.C: estaba habilitado como laboratorio de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de líquidos no estériles sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos, ni hormonales, importador y exportador de especialidades medicinales.
Laboratorios Apolo S.A: se encontraba habilitado como elaborador de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de inyectables líquidos de pequeño volumen y soluciones parenterales de gran volumen en ambos casos únicamente en sachets con autoclavado terminal (planta ubicada en la calle Alem N° 2967, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe); depósito de producto terminado y envase primario y secundario en cuarentena (ubicado en la calle Alem N° 2959, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe); y depósito de producto terminado (ubicado en la calle Amenábar N° 443, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe).
Lab. Factory Solution S.A.: estuvo habilitado como acondicionador primario de especialidades medicinales en blisters en las formas farmacéuticas de comprimidos, comprimidos recubiertos, cápsulas blandas y rígidas, en todos los casos sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos ni hormonales. acondicionador secundario de especialidades medicinales.
Laboratorio Redia S.A: se encontraba habilitado como laboratorio elaborador importador y exportador de productos o preparaciones radiofarmaceuticas; representantes de Frederic Joliot Curie National Research Institute for Radiobiology and Radio Higiene
Lemax Laboratorios S.R.L.: estaba habilitado como elaborador de especialidades medicinales bajo las formas farmacéuticas de líquidos no estériles, sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos, ni hormonales, ni biológicos; y soluciones para nebulizar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí