Piden que no se autorice el aumento del 40% de ABSA por "deficiencias en el servicio"
El pedido es de la ONG Nuevo Ambiente al Ministerio de Infraestructura
La ONG ambiental Nuevo Ambiente solicitó formalmente al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, que no autorice el aumento del 40% en las tarifas de agua potable y cloacas propuesto por ABSA, al considerar que existen serias irregularidades formales y materiales que impiden su aprobación.
El planteo fue elevado luego de la audiencia pública realizada el pasado viernes 9 de enero, en la que la organización expresó su rechazo al incremento tarifario. Según indicaron, el ministro se encuentra en condiciones de avalar el aumento para 83 partidos de la provincia de Buenos Aires, motivo por el cual insistieron en que la medida no debe avanzar.
Desde Nuevo Ambiente señalaron que entre las principales irregularidades se encuentra la deficiente prestación del servicio de cloacas. En ese sentido, remarcaron que "la planta de pretratamiento ubicada en Berisso no resulta adecuada ni suficiente para tratar los residuos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada y que, además, lleva años sin funcionar correctamente. Esta situación habría provocado el vuelco de miles de metros cúbicos de efluentes humanos sin tratamiento al Río de la Plata".
Durante la audiencia pública, también se expuso el incumplimiento de resoluciones de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, entre ellas la 336/2003 sobre efluentes líquidos y la 42/2006 referida a aguas superficiales. Estos cuestionamientos se respaldaron en un informe elaborado por el CONICET a pedido de la Municipalidad de Berisso.
La ONG denunció además que no se respetó la Ley 13.569 de audiencias públicas ni el artículo 67 de la Constitución bonaerense, que garantiza la participación ciudadana. Según explicaron, la convocatoria se realizó en diciembre para un viernes de enero a las 11 de la mañana, de manera presencial y en la ciudad de La Plata, lo que habría desalentado la participación. Como ejemplo, señalaron que solo asistieron cuatro personas, a pesar de que ABSA presta servicio en 92 localidades y alcanza a más de 2,6 millones de usuarios.
Otro de los puntos cuestionados fue el informe técnico presentado por ABSA, en el que se menciona una inflación “cercana al 5000%” entre enero de 2019 y septiembre de 2025, cuando el propio documento indica que el porcentaje real fue del 4097%. Para Nuevo Ambiente, esta falta de rigor estadístico invalida cualquier proyección utilizada para justificar el aumento tarifario.
Por estos motivos, la organización reclamó que no se apruebe el incremento y que se convoque a una nueva audiencia pública, en una fecha y modalidad que permita una mayor participación de los usuarios, acompañada por un nuevo informe técnico que corrija los errores detectados.
Finalmente, la ONG volvió a cuestionar que se cobre por un servicio que no se presta, como el tratamiento de líquidos cloacales en gran parte de la Región Capital, y solicitó la apertura de una mesa de diálogo para analizar alternativas más ecológicas y económicas. También pidieron medidas de apoyo para los vecinos que no reciben el servicio o lo hacen de manera deficiente, incluyendo la exención del pago de la factura en esos casos.
Para comentar suscribite haciendo click aquí