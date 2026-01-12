VIDEO. Un choque contra una casa y muchas dudas en Berisso

Un Peugeot 504 blanco terminó destruyendo una casa en Berisso luego de que el conductor, que habría estado bajo los efectos del alcohol, perdió el control. Ocurrió cerca de las cinco de la mañana en 126 bis y 30.

El vehículo subió a la vereda y provocó momentos de extrema tensión ante la peligrosidad del hecho dado que chocó contra una garita de gas, la cual explotó y dañó parcialmente la casa de una familia que descansaba.

En un primer momento, aseguraron testigos, el conductor del Peugeot pretendió darse a la fuga pero la intervención de los vecinos lo evitó hasta la llegada de efectivos policiales. Según mencionaron los mismos testigos, el sujeto estaría bajo los efectos del alcohol.

Según relató a los efectivos policiales, el sujeto se encontraba en la zona con la intención de comprar estupefacientes cuando un problema en la dirección del auto provocó el accidente. Si bien los daños materiales son de consideración, no se registraron heridos.