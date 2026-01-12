Don Osvaldo sumó una fecha en La Plata para febrero

Don Osvaldo anunció una presentación para el sábado 28 de febrero en el Hipódromo de La Plata. El show forma parte de la agenda de la banda para 2026 y se suma a las fechas ya confirmadas para el inicio del año.

La fecha en La Plata llegará luego del recital previsto para el 31 de enero en Mar del Plata, con el que el grupo abrirá su calendario anual.

Las entradas se pondrán a la venta mañana, martes 13 de enero, desde las 10 horas, a través del sistema Eden Entradas y en puntos de venta físicos. En La Plata estarán disponibles en el Teatro Ópera y Jason Rock. En la Ciudad de Buenos Aires, se podrán adquirir en Rivadavia Rock, Disquería RGS y Casa Fama. También habrá venta en Morón, Quilmes y José C. Paz, según informó la organización.

Los primeros 200 tickets comprados mediante el sistema online incluirán un DVD, que se entregará en el puesto de merchandising el día del recital en el predio platense.