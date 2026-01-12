Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

¡Sorpresa total!: Brian Sarmiento, el ex Estudiantes, es el nuevo participante de Gran Hermano

12 de Enero de 2026 | 18:42

El ex Estudiantes, Brian Sarmiento, será uno de los nuevos participantes de la próxima edición de Gran Hermano, a estrenarse en los próximos meses. El ex jugador ya había tenido experiencias similares en reality, registrando su paso por el Bailando por un Sueño. 

El nacido en Rosario se formó futbolísticamente en el Country Club de City Bell, junto a la generación que también vio nacer a Marcos Rojo. Ambos han tenido momentos de gloria en sus carreras deportivas. 

Sarmiento incluso llegó a ser convocado para la Selección Argentina Sub 17, logro que no pudo alcanzar tras un consejo del representante que tuvo en ese momento para viajar a Europa. 

Finalmente, según trascendió, el ex Estudiantes formará parte de Gran Hermano Generación Dorada. Los nuevos estudios, como adelantó Santiago del Moro, tendrán un despliegue importante para la esperada edición que aún no tiene fecha confirmada de estreno.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

