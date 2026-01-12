VIDEO.- Máxima tensión en la feria de diseño del playón de Estudiantes: así atrapan a "mechera"

La feria de diseño que se desarrolla los fines de semana en el playón del estadio de Estudiantes, en donde habitualmente se vive un clima ameno, de distensión y disfrute, tuvo ayer un momento de extrema tensión cuando un grupo de feriantes identificó y retuvo a una mujer. La sospechosa fue señalada por robar prendas de vestir en varios puestos bajo la modalidad de "mechera".

Según se informó, los feriantes comenzaron a detectar faltantes en sus stocks y llegaron a la conclusión de que estaban siendo víctimas de una serie de robos. A decir de los denunciantes, el seguimiento de estas maniobras permitió dar con una joven que recorría el predio con un bolso y que, cada vez que podía, sustraía prendas de vestir, en su mayoría de indumentaria femenina.

Tras ser localizada, los comerciantes procedieron a interceptarla al mismo tiempo que daban aviso a la policía. Una vez que una agente que se encontraba en el lugar hizo efectiva la aprehensión, los damnificados revisaron el bolso y lograron identificar la mercadería que les había sido sustraída de forma ilegal.

Algunos comerciantes y personas que aprovechaban la tarde para pasear o realizar compras tomaron imágenes del tenso momento que se vivió en la tradicional feria de 1 y 55.

El caso fue denunciado y avanza en la justicia. No se descarta que la sospechosa haya concretados robos de las mismas características en locales comerciales de la Ciudad.