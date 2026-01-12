Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA

Policiales

Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años

Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
12 de Enero de 2026 | 13:16

Escuchar esta nota

Un joven de 17 años, oriundo de Berazategui, vivió una pesadilla el fin de semana en La Plata, a donde llegó junto a su novia con el único objetivo de pasear, conocer la ciudad y pasar un agradable momento.

Esas expectativas sin embargo se derrumbaron cuando en las inmediaciones del Estadio Único, mientras caminaban juntos, la pareja fue interceptada por delincuentes motochorros que estaban armados.

En ese momento los malvivientes, a punta de pistola, les exigieron sus pertenencias. El joven tuvo que entregar la gorra que llevaba puesta, mientras que a la chica le sustrajeron el teléfono celular.

Pero eso no fue todo. Lo peor llegó cuando uno de los delincuentes, con total saña, le efectuó dos disparos en la pierna al chico, provocándole una severa lesión.

A pesar del terrible momento, el joven y la chica se dirigieron por sus propios medios al Hospital San Roque de Gonnet.

LE PUEDE INTERESAR

Otra víctima fatal por el tránsito en la Región

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Máxima tensión en la feria de diseño del playón de Estudiantes: así atrapan a "mechera"

Luego de recibir atención médica, las víctimas se mostraron agradecidas con el servicio de Traumatología por la intervención profesional y por la contención psicológica recibida.

Según se reportó, a raíz de los balazos recibidos el joven deberá recuperarse de una fractura de tibia.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

Espera por los goles de Gaich

La Provincia convocó a los gremios para retomar la paritaria

Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad

Polémica y protesta por la seguridad en las plazas

El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?
Últimas noticias de Policiales

Otra víctima fatal por el tránsito en la Región

VIDEO.- Máxima tensión en la feria de diseño del playón de Estudiantes: así atrapan a "mechera"

VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio forestal en la Región: detalles del operativo

Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
Información General
Pirámide nutricional: redefinen lo que implica comer sano
Incendio en Los Alerces: refuerzan el operativo para salvar viviendas
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata
La Ciudad
"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata
Un avión de Aerolíneas sobrevoló La Plata y un pasajero platense denuncio "demoras y mal momento"
VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio forestal en la Región: detalles del operativo
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este lunes 12 de enero
El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?
Deportes
Espera por los goles de Gaich
El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo
Espectáculos
Prueba piloto: Franco Colapinto en la pista del amor
Reacción de la familia de Juliana Awada a la separación de Mauricio Macri
¿Está embarazada? Tres pequeños corazones dibujados por Tini Stoessesobre en el abdomen de Rodrigo De Paul   
En el día de su cumpleaños, Andrés Ciro Martínez blanqueó su relación con la bajista, Luli Bass
La separación: imágenes y recorridos de las pistas que anunciaba Juliana Awada 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla