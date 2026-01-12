Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
La Provincia convocó a los gremios para retomar la paritaria
"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata
Un avión de Aerolíneas sobrevoló La Plata y un pasajero platense denuncio "demoras y mal momento"
Reforma laboral: el Gobierno reanuda las reuniones con las provincias
VIDEO.- Máxima tensión en la feria de diseño del playón de Estudiantes: así atrapan a "mechera"
VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio forestal en la Región: detalles del operativo
María Corina Machado le pidió al papa León XIV "interceder por todos los venezolanos secuestrados"
Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años
El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este lunes 12 de enero
Milei agradeció a "todos los que trabajaron" para combatir los incendios en la Patagonia
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13
Advierten en la zona por cianobacterias en los espejos de agua
Las ventas minoristas cayeron en diciembre y acumulan 8 meses en baja
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un joven de 17 años, oriundo de Berazategui, vivió una pesadilla el fin de semana en La Plata, a donde llegó junto a su novia con el único objetivo de pasear, conocer la ciudad y pasar un agradable momento.
Esas expectativas sin embargo se derrumbaron cuando en las inmediaciones del Estadio Único, mientras caminaban juntos, la pareja fue interceptada por delincuentes motochorros que estaban armados.
En ese momento los malvivientes, a punta de pistola, les exigieron sus pertenencias. El joven tuvo que entregar la gorra que llevaba puesta, mientras que a la chica le sustrajeron el teléfono celular.
Pero eso no fue todo. Lo peor llegó cuando uno de los delincuentes, con total saña, le efectuó dos disparos en la pierna al chico, provocándole una severa lesión.
A pesar del terrible momento, el joven y la chica se dirigieron por sus propios medios al Hospital San Roque de Gonnet.
LE PUEDE INTERESAR
Otra víctima fatal por el tránsito en la Región
Luego de recibir atención médica, las víctimas se mostraron agradecidas con el servicio de Traumatología por la intervención profesional y por la contención psicológica recibida.
Según se reportó, a raíz de los balazos recibidos el joven deberá recuperarse de una fractura de tibia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí