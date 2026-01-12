Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años

Un joven de 17 años, oriundo de Berazategui, vivió una pesadilla el fin de semana en La Plata, a donde llegó junto a su novia con el único objetivo de pasear, conocer la ciudad y pasar un agradable momento.

Esas expectativas sin embargo se derrumbaron cuando en las inmediaciones del Estadio Único, mientras caminaban juntos, la pareja fue interceptada por delincuentes motochorros que estaban armados.

En ese momento los malvivientes, a punta de pistola, les exigieron sus pertenencias. El joven tuvo que entregar la gorra que llevaba puesta, mientras que a la chica le sustrajeron el teléfono celular.

Pero eso no fue todo. Lo peor llegó cuando uno de los delincuentes, con total saña, le efectuó dos disparos en la pierna al chico, provocándole una severa lesión.

A pesar del terrible momento, el joven y la chica se dirigieron por sus propios medios al Hospital San Roque de Gonnet.

Luego de recibir atención médica, las víctimas se mostraron agradecidas con el servicio de Traumatología por la intervención profesional y por la contención psicológica recibida.

Según se reportó, a raíz de los balazos recibidos el joven deberá recuperarse de una fractura de tibia.

