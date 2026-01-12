Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Robertito Funes Ugarte le puso una perimetral a un vecino: "Es un mafioso"

Robertito Funes Ugarte le puso una perimetral a un vecino: "Es un mafioso"
12 de Enero de 2026 | 17:27

Robertito Funes Ugarte utilizó sus redes sociales para exponer una situación delicada que viene viviendo desde hace un tiempo con un vecino, y reveló que debió acudir a la Justicia para solicitar protección.

El periodista contó públicamente que un hombre lo viene agrediendo y amenazando en la vía pública, y que la situación se volvió insostenible. En sus historias de Instagram, Funes Ugarte publicó la foto del vecino con nombre y apellido, y lo describió como: “Es un mafioso, violento. Hace guardia en mi casa y en dos meses ya me amenazó tres veces”.

Según relató, el fin de semana la situación se tornó aún más grave, ya que el sujeto habría intentado agredirlo físicamente. Robertito compartió lo que, según él, le dijo el hombre durante el ataque: “Ayer quiso pegarme. Me insultó y me dijo ‘voy a hacer cag… a tus perros’”.

Tras la publicación, otros vecinos le enviaron mensajes, algunos para ofrecerse como testigos, y otros para afirmar que también habían sufrido malos tratos por parte del mismo hombre, además compartió esos mensajes en sus historias para mostrar que no se trataba de un hecho aislado.

El periodista aclaró que antes de hacer público el caso ya había presentado una denuncia formal, y que actualmente existe una restricción perimetral contra el vecino: “Cuidado con este sacado que anda suelto por Martínez. Ya hay denuncia y una perimetral. Lo tengo grabado, en breve las pruebas”. Mientras tanto, Robertito permanece protegido por la medida judicial, que impide que esta persona pueda acercarse a él.

 

