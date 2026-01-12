Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Se fue de vacaciones con sus hijos a Pinamar y fue detenido por cometer estafas por $6 millones

12 de Enero de 2026 | 16:06

Un hombre que fue a vacacionar con sus dos hijos a Pinamar fue detenido acusado de cometer millonarias estafas en un balneario, un parador, un hotel y un restaurante por casi $6 millones. Se comprobó que utilizaba una aplicación para fabricar las constancias falsas de transferencias.

La UFID N°5 de Pinamar concretó en las últimas horas la detención de Sebastián Biancardi, un hombre que a fines de diciembre fue con sus dos hijos a vacacionar a dicha ciudad balnearia, pero se constató que todos los pagos que realizó eran falsos.

La primera denuncia fue radicada por el dueño del balneario Neruda que comprobó que Biancardi mostró un comprobante trucho del pago de más de $1.5 millones por trece días para el alquiler de una carpa. A su vez, se constató que el acusado realizó la misma maniobra en el parador de dicho balneario, donde gastó más de $900 mil.

El denunciante explicó que constató el fraude al realizar la conciliación de ingresos, que demostró que no se había acreditado el pago. De este modo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención del acusado, quien en ese momento se encontraba en el restaurante De Muru. En la dependencia policial, la gerente de dicho comercio se acercó y denunció que Biancardi gastó más de $600 mil en cuatro comidas y que siempre presentó comprobantes falsos.

Durante la pesquisa se realizó un allanamiento en el hotel San Remo donde el acusado y sus hijos, de 10 y 12 años, se encontraban alojados. Allí los efectivos secuestraron un celular y documentación.

Durante dicho operativo se sumó una nueva denuncia. Se trata de la encargada del hotel, quien refirió que para el hospedaje también utilizó comprobantes truchos por un monto total de $3.350.000.

Biancardi quedó detenido por el delito de estafas reiteradas y se aguarda a saber si hay más denuncias para sumar a la causa. Los menores fueron puestos a resguardo y una familia se acercó para cuidarlos.

 

