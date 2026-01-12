¿Está embarazada? Tres pequeños corazones dibujados por Tini Stoessesobre en el abdomen de Rodrigo De Paul   

Ahora, las redes sociales volvieron a situar a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en el centro de la polémica. Así, se abren especulaciones sobre un posible embarazo de la cantante por las publicaciones que compartieron durante sus vacaciones.

Allí, se pudo constatar que el punto de partida fue un carrusel de fotos que el futbolista compartió en Instagram y algunos detalles específicos fueron los que captaron la atención.

Uno de ellos fue un tatuaje reciente de De Paul, que consiste en tres pequeños corazones dibujados por la cantante sobre el costado del abdomen.

Entonces, la mencionada simbología generó especulaciones sobre la posible llegada de un hijo, porque los usuarios asociaron los “tres corazones” con “ellos dos y la llegada de alguien más”.

Otra imagen que alimentó los rumores y la imaginación de los fanáticos de la pareja fue la de un benteveo, que, según la tradición popular argentina, la presencia de esta ave cerca de una casa se interpreta como un presagio de embarazo.

Finalmente, vale destacar que, hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones oficiales que confirmen o desmientan las versiones.