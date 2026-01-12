Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |Señales de amor

¿Está embarazada? Tres pequeños corazones dibujados por Tini Stoessesobre en el abdomen de Rodrigo De Paul   

¿Está embarazada? Tres pequeños corazones dibujados por Tini Stoessesobre en el abdomen de Rodrigo De Paul   
12 de Enero de 2026 | 08:10

Ahora, las redes sociales volvieron a situar a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en el centro de la polémica. Así, se abren especulaciones sobre un posible embarazo de la cantante por las publicaciones que compartieron durante sus vacaciones.

Allí, se pudo constatar que el punto de partida fue un carrusel de fotos que el futbolista compartió en Instagram y algunos detalles específicos fueron los que captaron la atención. 

Uno de ellos fue un tatuaje reciente de De Paul, que consiste en tres pequeños corazones dibujados por la cantante sobre el costado del abdomen.

Entonces, la mencionada simbología generó especulaciones sobre la posible llegada de un hijo, porque los usuarios asociaron los “tres corazones” con “ellos dos y la llegada de alguien más”.

Otra imagen que alimentó los rumores y la imaginación de los fanáticos de la pareja fue la de un benteveo, que, según la tradición popular argentina, la presencia de esta ave cerca de una casa se interpreta como un presagio de embarazo.

Finalmente, vale destacar que, hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones oficiales que confirmen o desmientan las versiones.

LE PUEDE INTERESAR

En el día de su cumpleaños, Andrés Ciro Martínez blanqueó su relación con la bajista, Luli Bass

LE PUEDE INTERESAR

La separación: imágenes y recorridos de las pistas que anunciaba Juliana Awada 
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

Espera por los goles de Gaich

La Provincia convocó a los gremios para retomar la paritaria

Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad

Polémica y protesta por la seguridad en las plazas

El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?
Últimas noticias de Espectáculos

“Perdí tanto tiempo con un..": Flor Vigna disparó contra Luciano Castro

Juana Viale desmintió los rumores que la señalaban como tercera en discordia en la separación de Macri y Awada

Prueba piloto: Franco Colapinto en la pista del amor

Reacción de la familia de Juliana Awada a la separación de Mauricio Macri
Policiales
Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
Otra víctima fatal por el tránsito en la Región
VIDEO.- Máxima tensión en la feria de diseño del playón de Estudiantes: así atrapan a "mechera"
VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio forestal en la Región: detalles del operativo
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
La Ciudad
"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata
Un avión de Aerolíneas sobrevoló La Plata y un pasajero platense denuncio "demoras y mal momento"
VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio forestal en la Región: detalles del operativo
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este lunes 12 de enero
El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?
Deportes
Tras la derrota ante Barcelona, Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid
Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica
Espera por los goles de Gaich
El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
Información General
Pirámide nutricional: redefinen lo que implica comer sano
Incendio en Los Alerces: refuerzan el operativo para salvar viviendas
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla