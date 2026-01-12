Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
Vino a La Plata a pasear junto a su novia y motochorros le dieron dos tiros en la pierna : la víctima tiene 17 años
La Provincia convocó a los gremios para retomar la paritaria
"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata
Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica
Juana Viale desmintió los rumores que la señalaban como tercera en discordia en la separación de Macri y Awada
Un avión de Aerolíneas sobrevoló La Plata y un pasajero platense denuncio "demoras y mal momento"
VIDEO.- Máxima tensión en la feria de diseño del playón de Estudiantes: así atrapan a "mechera"
Reforma laboral: el Gobierno reanuda las reuniones con las provincias
VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio forestal en la Región: detalles del operativo
“Perdí tanto tiempo con un..": Flor Vigna disparó contra Luciano Castro
¿Está embarazada? Tres pequeños corazones dibujados por Tini Stoessesobre en el abdomen de Rodrigo De Paul
María Corina Machado le pidió al papa León XIV "interceder por todos los venezolanos secuestrados"
Tras la derrota ante Barcelona, Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid
El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este lunes 12 de enero
Milei agradeció a "todos los que trabajaron" para combatir los incendios en la Patagonia
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural
Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13
Un poco de satisfacción: el Banco Central volvió a comprar dólares tras el cepo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ahora, las redes sociales volvieron a situar a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en el centro de la polémica. Así, se abren especulaciones sobre un posible embarazo de la cantante por las publicaciones que compartieron durante sus vacaciones.
Allí, se pudo constatar que el punto de partida fue un carrusel de fotos que el futbolista compartió en Instagram y algunos detalles específicos fueron los que captaron la atención.
Uno de ellos fue un tatuaje reciente de De Paul, que consiste en tres pequeños corazones dibujados por la cantante sobre el costado del abdomen.
Entonces, la mencionada simbología generó especulaciones sobre la posible llegada de un hijo, porque los usuarios asociaron los “tres corazones” con “ellos dos y la llegada de alguien más”.
Otra imagen que alimentó los rumores y la imaginación de los fanáticos de la pareja fue la de un benteveo, que, según la tradición popular argentina, la presencia de esta ave cerca de una casa se interpreta como un presagio de embarazo.
Finalmente, vale destacar que, hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones oficiales que confirmen o desmientan las versiones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí