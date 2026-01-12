Gimnasia continúa con la preparación de cara al 2026, y esta semana se vienen dos amistosos. Al ya anunciado del próximo sábado ante Agropecuario de Carlos Casares, este miércoles sumará una nueva prueba. Será ni más ni menos que ante Lanús, el último campeón de la Copa Sudamericana 2025.

Como se detalló, el pasado sábado fue el primer ensayo futbolístico del Lobo 2026 el cual dejó aristas positivas más allá de las presencias de Nacho Fernández e Ignacio Miramón. Fernando Zaniratto decidió mezclar titulares y suplentes, por lo que recién mostrará las cartas para el debut ante Racing en el amistoso del sábado 17 frente a Agropecuario de Carlos Casares.

Sin un equipo a evaluar, se pudo ver la idea del entrenador, bastante similar a lo que mostró el equipo en el último tramo del campeonato. Obviamente, falta puesta a punto. Los jugadores dejaron todo en una hora de ensayo, por lo que se seguirá trabajando en la parte física. Y también los próximos días servirán como ajuste para la precisión y el ritmo de juego, ese que necesita especialmente Ignacio Miramón. La práctica terminó 2 a 2. Abrió la cuenta Alexis Steimbach, que definió bien de media distancia tras recibir un pase de Franco Torres. Enseguida empató Lucas Castro, de cabeza, luego de un centro preciso de Manuel Panaro.