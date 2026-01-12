La Provincia convocó a los gremios estatales para reanudar la paritaria

El Gobierno bonaerense convocó a los gremios estatales para reanudar las negociaciones paritarias, tal como se había acordado durante los contactos mantenidos con el gobernador Axel Kicillof.

La convocatoria es para mañana martes, según confirmaron fuentes sindicales.

En ese sentido, el secretario General de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo, señaló que "fuimos notificados de la continuidad de la discusión paritaria. El Gobernador se había comprometido a darle continuidad a la discusión salarial en enero".

"Seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la continuidad de los pases a planta permanente en salud, educación y en todos los sectores dónde hay trabajadores precarizados", agregó.