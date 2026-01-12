Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA

Política y Economía

La Provincia convocó a los gremios estatales para reanudar la paritaria

Mañana reanudarán la negociación, según confirmaron fuentes sindicales

La Provincia convocó a los gremios estatales para reanudar la paritaria
12 de Enero de 2026 | 09:38

Escuchar esta nota

El Gobierno bonaerense convocó a los gremios estatales para reanudar las negociaciones paritarias, tal como se había acordado durante los contactos mantenidos con el gobernador Axel Kicillof.

La convocatoria es para mañana martes, según confirmaron fuentes sindicales.

En ese sentido, el secretario General de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo, señaló que "fuimos notificados de la continuidad de la discusión paritaria. El Gobernador se había comprometido a darle continuidad a la discusión salarial en enero".

LE PUEDE INTERESAR

Bahía Blanca: incendio cerca del aeropuerto obligó a reprogramar vuelos

LE PUEDE INTERESAR

Milei agradeció a "todos los que trabajaron" para combatir los incendios en la Patagonia

"Seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la continuidad de los pases a planta permanente en salud, educación y en todos los sectores dónde hay trabajadores precarizados", agregó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

Espera por los goles de Gaich

Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

Polémica y protesta por la seguridad en las plazas

Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
Últimas noticias de Política y Economía

Bahía Blanca: el Hospital Penna reclama $100 millones a la AFA

Bahía Blanca: incendio cerca del aeropuerto obligó a reprogramar vuelos

Milei agradeció a "todos los que trabajaron" para combatir los incendios en la Patagonia

Inflación 2025: ¿En el menor nivel desde 2017?
Espectáculos
Reacción de la familia de Juliana Awada a la separación de Mauricio Macri
¿Está embarazada? Tres pequeños corazones dibujados por Tini Stoessesobre en el abdomen de Rodrigo De Paul   
En el día de su cumpleaños, Andrés Ciro Martínez blanqueó su relación con la bajista, Luli Bass
La separación: imágenes y recorridos de las pistas que anunciaba Juliana Awada 
Golden Globes: el glamour de Hollywood en la red carpet
Deportes
Espera por los goles de Gaich
El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo
Información General
Pirámide nutricional: redefinen lo que implica comer sano
Incendio en Los Alerces: refuerzan el operativo para salvar viviendas
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata
Policiales
VIDEO.- Máxima tensión en la feria de diseño del playón de Estudiantes: así atrapan a "mechera"
Allanan en La Plata y Berisso a abogado investigado por "robo de fuerte suma de dinero": lo vinculan a la Megabanda del juez y al Gordo Valor
VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio de pastizales en la Región
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla