Wanda Nara anunció que denunciará a Gustavo Méndez por “meterse con sus hijos"

Wanda Nara decidió explotar públicamente contra el periodista Gustavo Méndez después de que él mencionara que tenía un video que podría provocar una reacción violenta de Mauro Icardi.

La empresaria reaccionó a través de X (Twitter) y lo acusó de cruzar un límite que no estaba dispuesta a tolerar al mencionar a sus hijos. Por esa razón, Nara se mostró enfurecida y aseguró que iniciará acciones legales: “Me voy a encargar de denunciarlo, por utilizar a mis hijos y por el acoso constante hacia mi persona. Ojalá junte dinero, lo que gane yo lo voy a donar porque no quiero nada de este tipo”, escribió, marcando que el conflicto dejó de ser mediático para convertirse en personal.

Todo comenzó cuando Méndez publicó un mensaje en el que hablaba de un “video mega polémico y repudiable”, y sumó la frase: “Si sale a la luz, se viene de Turquía a trompearlo. Me dicen que lo sacaría Infama”.

Ese tuit fue suficiente para que Wanda estallara y compartió la publicación para contextualizar su enojo y sumó otro descargo todavía más duro: “¡Con MIS HIJOS no se va a meter más! Tiene una obsesión peligrosa hacia mí y los míos”.

En medio de su reacción, Nara también se refirió al vínculo entre Méndez e Icardi: “Qué raro que el papá de las nenas que es tu amigo no te pida que dejes de exponer a sus hijas”, lanzó, alimentando la tensión entre todas las partes involucradas.

Wanda no bajó el tono y volvió a dirigirse al periodista con una advertencia directa: “Por mis hijos no se imagina de lo que soy capaz. Nadie se va a meter con mi familia. Y menos usándolos con una locura semejante solo para generar impacto usando MENORES”. Muchos usuarios en redes se sumaron al apoyo hacia Wanda y celebraron que defendiera públicamente a su familia.

Más tarde, y ya con el clima más relajado, Wanda volvió a escribir en X para referirse a su situación sentimental, un tema que venía circulando en paralelo: “Que descansen. Los amo y amo a los que se interesen más que yo misma en mi vida íntima. Si estoy o no de novia, si volví o corté para siempre. El día que tenga que aclarar o contar, lo voy a hacer. Por ahora sigue todo igual sin novedades. Sin apuros, sin compromiso”.