Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA

Policiales

Otra víctima fatal por el tránsito en la Región

Fue como consecuencia del choque entre una camioneta y una moto en la Autovía 2

Otra víctima fatal por el tránsito en la Región
12 de Enero de 2026 | 09:55

Una mujer falleció en las últimas hora como consecuencia de un siniestro de un siniestro de tránsito en la Región. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 77,5 de la Autovía 2, cuando una moto embistió a una camioneta que se desplazaba sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

Según fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Mirta Luján López, de 70 años, con domicilio en City Bell.

Por su parte, el conductor de la moto, un hombre de 59 años, resultó con heridas de consideración, y debió ser trasladado.

