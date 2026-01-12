Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?

Para hoy anticipan una temperatura máxima de 33º. El pronóstico para los próximos días

El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?
12 de Enero de 2026 | 07:11

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo despejado, vientos leves del noroeste rotando al noreste y una temperatura entre 19 y 33 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana martes anticipan cielo despejado, vientos leves a regulares del noreste rotando al este y una temperatura entre 19 y 30 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo algo nublado, vientos regulares del noreste rotando al norte y una temperatura entre 21 y 31 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo cubierto, probables precipitaciones, vientos regulares del sector noroeste y una temperatura entre 20 y 29 grados.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

