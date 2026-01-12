El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Para hoy anticipan una temperatura máxima de 33º. El pronóstico para los próximos días
Escuchar esta nota
Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo despejado, vientos leves del noroeste rotando al noreste y una temperatura entre 19 y 33 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana martes anticipan cielo despejado, vientos leves a regulares del noreste rotando al este y una temperatura entre 19 y 30 grados.
Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo algo nublado, vientos regulares del noreste rotando al norte y una temperatura entre 21 y 31 grados.
Mientras que para el jueves anuncian cielo cubierto, probables precipitaciones, vientos regulares del sector noroeste y una temperatura entre 20 y 29 grados.
