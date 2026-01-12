El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo despejado, vientos leves del noroeste rotando al noreste y una temperatura entre 19 y 33 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana martes anticipan cielo despejado, vientos leves a regulares del noreste rotando al este y una temperatura entre 19 y 30 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo algo nublado, vientos regulares del noreste rotando al norte y una temperatura entre 21 y 31 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo cubierto, probables precipitaciones, vientos regulares del sector noroeste y una temperatura entre 20 y 29 grados.