Un avión de Aerolíneas sobrevoló La Plata y un pasajero platense denuncio "demoras y mal momento"

Un pasajero de La Plata relató el mal momento y el susto que se llevó esta mañana en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió desde el Aeropuerto Jorge Newbery de la Capital Federal hacia San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén.

Según contó, tras el despegue desde el aeropuerto de CABA, que tuvo lugar "con algo de retraso", la aeronave del vuelo AR 1652 sobrevoló la ciudad de La Plata durante algunos minutos y luego se desvió hacia el Río de la Plata "a muy baja altura". El hombre afirmó que el piloto reportó el desvío a causa de "un problema de despresurización".

En la plataforma de seguimiento flightaware se observó el desvío y retorno del avión -un Boeing 737- que había despegado a las 9:09 y aterrizó en el mismo aeropuerto a las 10:07, tras casi una hora de vuelo.

"El piloto anunció el problema en pleno vuelo. Sobrevolamos La Plata y se desvió hacia la zona del Río de la Plata. Luego, casi una hora después, realizamos un aterrizaje forzoso volviendo a CABA", recordó el pasajero.

Y agregó que "nos tuvieron dentro del avión por casi una hora con un terrible calor".

Luego del percance, el Boeing de Aerolíneas volvió a partir a las 11:22 al destino previsto, el aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco.

El usuario aseguró que "después de una hora partimos en el mismo avión". "Esperamos que esta vez esté todo en condiciones", afirmó.

En horas del mediodía, el vuelo proseguía con normalidad a poco del aterrizaje, de acuerdo con flightaware.