Turf – Programas y Resultados

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Espera por los goles de Gaich

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina
Últimas noticias de Deportes

La Ciudad
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad
Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas
Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Espectáculos
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
Política y Economía
Inflación 2025: ¿En el menor nivel desde 2017?
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años
La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural
Un poco de satisfacción: el Banco Central volvió a comprar dólares tras el cepo
Policiales
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Asaltaron a una joven embarazada de tres meses
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito

