Tras la derrota ante Barcelona, Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

El entrenador Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid tras perder 3-2 la final de la Supercopa de España este domingo ante el Barcelona en Arabia Saudita.

El club anunció este lunes la desvinculación del ex director técnico del Bayer Leverkusen de Alemania y se comunicó que fue “de mutuo acuerdo”.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa” expresó la institución de la capital española.

NOTICIA EN DESARROLLO…