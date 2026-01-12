Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tras la derrota ante Barcelona, Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Tras la derrota ante Barcelona, Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid
12 de Enero de 2026 | 14:57

Escuchar esta nota

El entrenador Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid tras perder 3-2 la final de la Supercopa de España este domingo ante el Barcelona en Arabia Saudita.

El club anunció este lunes la desvinculación del ex director técnico del Bayer Leverkusen de Alemania y se comunicó que fue “de mutuo acuerdo”.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa” expresó la institución de la capital española.

NOTICIA EN DESARROLLO…

