Importante corte de luz en un barrio de La Plata, en medio del calor: "Ya van seis horas"

Importante corte de luz en un barrio de La Plata, en medio del calor: "Ya van seis horas"
12 de Enero de 2026 | 19:32

Vecinos de Gonnet, en la zona de la República de los Niños, reclaman que están “hace seis horas” sin luz en el barrio. Según indicaron, en algunos casos la electricidad vuelve brevemente y se reiteran los cortes. 

En 17 y 493, detalló una usuaria, los cortes comenzaron este domingo en las primeras horas de la mañana, regresó al mediodía y “hoy a las 13 hs se cortó y volvió a las 15. Así hasta ahora, sin luz”. 

En 495 entre Camino General Belgrano y Camino Centenario; 493 entre Belgrano y 21; y toda la zona de la República de los Niños los usuarios se encuentran afectados por los cortes. 

Los vecinos mencionaron que la respuesta de la empresa es “‘hemos detectado que se encuentra en una zona con corte de suministro. Estamos trabajando’. Palabras más, palabras menos, no dice cuánto dura el corte”. 

 

