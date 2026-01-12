Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

VIDEO. En plena Autopista, un micro llegó "sin ventanilla" a La Plata

12 de Enero de 2026 | 16:41

Un insólito episodio se vivió en la Autopista Buenos Aires – La Plata cuando un micro de la línea Costera 195 perdió una de sus ventanillas laterales en pleno viaje, mientras trasladaba pasajeros desde Ciudad de Buenos Aires hacia La Plata.

El hecho ocurrió luego de haber pasado el peaje de Hudson, a la altura aproximada de Villa Elisa. Según relataron pasajeros, el vidrio del costado correspondiente a la primera fila de asientos se desprendió de manera repentina y cayó a la autopista “solo”, sin que mediara un impacto previo ni una maniobra brusca.

A pesar de la gravedad de la situación -y del peligro que representó tanto para los ocupantes del micro como para otros vehículos que circulaban detrás- la unidad continuó su recorrido con normalidad hasta llegar a la rotonda de 32, ya en La Plata. Los pasajeros aseguraron no saber si detrás del micro circulaba algún auto o motocicleta que pudiera haber sido alcanzado por el vidrio desprendido.

El episodio generó indignación entre los usuarios del servicio, quienes cuestionaron el estado de las unidades y el costo del pasaje. “Es una locura lo que cobran y los micros están todos emparchados”, expresaron, señalando la falta de mantenimiento y controles adecuados.

Si bien no se registraron heridos, el hecho reabre el debate sobre la seguridad en el transporte público interurbano y la necesidad de inspecciones más estrictas para evitar situaciones que podrían haber terminado en una tragedia.

 

