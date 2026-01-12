"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata

Inspectores locales clausuraron el fin de semana un supermercado ubicado en la intersección de las calles 120 y 80 tras detectarse una serie de irregularidades, informó la Secretaría de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad de La Plata.

Según consta en el acta contravencional labrada en el lugar, el comercio no contaba con el certificado de Bomberos aprobado y la salida de emergencia presentaba dos barrales soldados de punta a punta que impedían su apertura.

Durante el operativo, los inspectores también detectaron que los baños se encontraban fuera de servicio y desprendían un olor nauseabundo, mientras que los matafuegos estaban obstruidos por mercadería, impidiendo su correcto uso ante una eventual emergencia.

En el marco de la inspección, se secuestró carne vacuna con aspecto dudoso y se decomisó mercadería vencida que se encontraba a la venta. Asimismo, los agentes constataron un alto nivel de suciedad y la presencia de roedores.

Desde la Comuna indicaron que estos procedimientos se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y las condiciones de higiene, así como de proteger la salud de los vecinos y vecinas de La Plata.