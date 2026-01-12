Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Juana Viale desmintió los rumores que la señalaban como tercera en discordia en la separación de Macri y Awada

12 de Enero de 2026 | 14:42

Juana Viale salió a desmentir de manera contundente los rumores que la vinculaban como tercera en discordia en la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, quienes pusieron fin a su relación tras más de 15 años juntos. La conductora utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso comunicado en el que rechazó cualquier tipo de vínculo con el expresidente y apuntó contra quienes difundieron versiones falsas.

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, expresó Viale en el inicio de su descargo, visiblemente molesta por las versiones que circularon en las últimas horas.

En esa misma línea, la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) profundizó su crítica y fue tajante: “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”.

Afectada por quedar involucrada en una ruptura de alto perfil mediático, Viale agradeció el acompañamiento de su entorno más cercano y lamentó el daño causado por las noticias falsas. “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, escribió.

Los dichos de la conductora se sumaron a una noticia que sorprendió tanto al mundo del espectáculo como al de la política. Tras más de una década y media de relación, Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse luego de un proceso que fue meditado durante un largo tiempo y que se terminó de confirmar antes de las Fiestas, según trascendió.

La historia entre Macri y Awada había comenzado en 2009, cuando él se desempeñaba como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El primer encuentro se produjo en el Ocampo Wellness Club, un exclusivo gimnasio ubicado en Barrio Parque. En aquel momento, Awada tenía 35 años y Macri, 50. Tras una cena y un fin de semana en Tandil, el romance se consolidó, dando paso a la convivencia y luego a una boda que captó la atención pública.

En 2011 nació Antonia, la hija que tuvieron en común, un hecho que fortaleció aún más el vínculo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pareja decidió tomar caminos separados, dando lugar a especulaciones que en las últimas horas fueron desmentidas de manera categórica por Juana Viale.

