El papa León XIV recibió a María Corina Machado

El papa León XIV recibió hoy a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, en una audiencia privada, según informó la oficina de prensa del Vaticano.

La reunión fue comunicada en el boletín con la agenda diaria del Papa, aunque no se dieron más detalles sobre el encuentro.

El viernes, el Sumo Pontífice pidió al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

“Respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos", señaló en su discurso.