Venezuela liberó a otros 24 presos políticos durante la madrugada

Al menos 24 presos políticos fueron excarcelados esta madrugada por el régimen de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que comenzó el jueves a liberar a prisioneros en un gesto de apertura tras prometer cooperar con Washington.

Según informó la organización "Foro Penal", se trata de nueve mujeres que se encontraban en la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres de Rodeo I, incluyendo al ciudadano italiano Alberto Trentini.

"Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada", publicaron desde la organización en su cuenta en X.