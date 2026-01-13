Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”

El exdirector del Teatro Colón y exministro de Cultura porteño duranto el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, Darío Lopérfido, cargó en muy duros términos contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la que vinculó con un funcionamiento “mafioso”, que, según advirtió, habría contado con el respaldo político de dirigentes como Sergio Massa.

En la AFA “se roba muchísimo”, alertó Lopérfido en una columna publicada por la Agencia Noticias Argentinas, donde también subrayó que el nivel de impunidad es tal que “nadie renuncia”, a pesar de las denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito y manejo discrecional de fondos que se suceden a diario.

En un párrafo siguiente, Lopérfido señaló directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; a su segundo, Pablo Toviggino; y al empresario Javier Faroni, a quien relacionó con el retorno de dinero a cuentas personales desde el exterior. Mientras que mencionó como víctima de represalias judiciales al dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, patrocinado por Elisa Carrió.

“El club del presidente tiene ventaja y se inventan campeones”, escribió Lopérfido, en referencia al supuesto favoritismo dentro de la institución. También remarcó los vínculos políticos de Tapia, mencionando su parentesco con Hugo Moyano como punto de partida de su carrera dirigencial.

En otro pasaje, el exfuncionario atribuyó el respaldo político de los dirigentes de la AFA al excandidato presidencial y exministro de Economía, Sergio Massa, a quien calificó como “el político más impune de la Argentina” y “el verdadero jefe de la mafia”.

Según Lopérfido, “los actos de corrupción” durante la gestión de Massa en el Palacio de Hacienda eran “un secreto a voces” y aseguró que su protección responde a “una enorme red de políticos, jueces, fiscales y medios de comunicación”.

En ese sentido, insistió: “El escándalo de la AFA está en la prensa mundial y lo que llama la atención es que nadie renuncia. Los corruptos tienen más poder que los que denuncian”.