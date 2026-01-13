Los créditos hipotecarios crecieron casi un 174%

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
Los créditos hipotecarios, incluyendo los ajustables por inflación (UVA), se consolidaron durante 2025 como el segmento de mayor crecimiento porcentual de todo el sistema de préstamos en pesos al sector privado, según reveló un informe de la consultora First Capital Group.
El análisis, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, destaca que el stock total de créditos hipotecarios alcanzó los $6,5 billones al cierre de diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual nominal del 258,8% y un avance real (descontada la inflación) del 173,9%. Este desempeño superó con creces al resto de las líneas de financiamiento y fue el único segmento que logró expandirse en términos reales por encima de lo registrado en 2024, marcando un “cambio de régimen” tras años de estancamiento.
Al respecto, Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, afirmó que “el crédito hipotecario fue la línea que marcó el mayor crecimiento porcentual de todo 2025, tanto en términos nominales como reales, consolidando una tendencia que se viene gestando desde el año pasado”.
En este marco, el reporte reflejó que 2025 estuvo caracterizado por una fuerte aceleración de las colocaciones durante los primeros nueve meses, seguida por una moderación en el último tramo.
Primer trimestre (enero–marzo): el año comenzó con un fuerte impulso, con crecimientos reales mensuales cercanos o superiores al 10%, impulsados por la demanda contenida y la inercia de trámites previos.
Segundo trimestre (abril–junio): fue el período de mayor dinamismo. Abril se consagró como el mejor mes del año, con una suba real del 11,6% y un stock que alcanzó los $3,0 billones. El trimestre cerró con un crecimiento interanual nominal superior al 500%.
Tercer trimestre (julio–septiembre): si bien se observó una leve desaceleración en las tasas, el ritmo se mantuvo firme. El stock superó los $5,3 billones, con incrementos reales mensuales en torno al 8,5%, evidenciando una mayor cantidad de operaciones liquidadas.
Cuarto trimestre (octubre–diciembre): el cierre del año mostró una clara moderación. Noviembre registró el menor crecimiento del año, con una suba real del 2,7%.
Esta desaceleración se atribuye a ajustes en las tasas de interés, suspensiones parciales de nuevas colocaciones y un contexto macroeconómico más cauteloso.
POR MES*
