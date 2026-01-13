Acciones y bonos en baja y el dólar, estable

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró ayer en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron, a su vez, con pérdidas.

El S&P Merval cayó hoy 0,4% hasta los 3.076.946,7 puntos. En un panel líder donde predominaron las bajas, tuvieron las mayores pérdidas las acciones de Transportadora de Gas del Norte (-3,53%) y Sociedad Comercial del Plata (-2,82%). Por el lado de las subas, Telecom (3,8%) registró el máximo incremento.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas obtuvieron resultados negativos. El máximo incremento fue de IRSA (3,9%), seguido por Cresud (2,4%). Caso contrario sucedió con Central Puerto (-3,5%) y Supervielle (-2,7%), quienes anotaron las mayores caídas.

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,2% y el AL35 0,1%; mientras que el riesgo país subió a 577 puntos, según la medición de JP Morgan.

Mientras, el dólar oficial cerró ayer en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre.

La divisa norteamericana se mantuvo estable durante el primer día de la semana, sin registrar cambios en su cotización. Con respecto al mercado informal, el dólar blue se cotizó en el mismo valor al que cerró la última rueda: $1.505.

El dólar mayorista se ubicó en $1.469,5 subió 0,4% y quedó a 72 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.541,26). Mañana se difunde el dato de inflación por parte del INDEC, por lo que el límite inferior y superior del sistema de flotación se ajustarán en base al porcentaje que de el organismo.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,11% hasta $1.488,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,07% hasta los $1.527,2.