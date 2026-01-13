Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Trump pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones y tomen las instituciones

"La ayuda está en camino", afirmó

13 de Enero de 2026 | 12:11

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy a los iraníes que mantengan las manifestaciones, tomen las instituciones y registren los nombres de "los asesinos y los abusadores", en momentos en que las protestas son reprimidas por las autoridades.

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", lanzó.

