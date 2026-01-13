Trump pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones y tomen las instituciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy a los iraníes que mantengan las manifestaciones, tomen las instituciones y registren los nombres de "los asesinos y los abusadores", en momentos en que las protestas son reprimidas por las autoridades.

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", lanzó.