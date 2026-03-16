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El Mundo |EN MEDIO DE LA GUERRA

Dubái intenta mantener su “aura” de lugar seguro

Dubái intenta mantener su “aura” de lugar seguro

Humo sobre Dubai

16 de Marzo de 2026 | 02:55
Edición impresa

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos redoblaron en los últimos días su ofensiva comunicacional para preservar la imagen internacional de Dubái como destino seguro, en medio del impacto regional de la guerra y de los ataques con drones y misiles lanzados por Irán.

Durante décadas, el Golfo cultivó una reputación de estabilidad en una región convulsionada, y Dubái fue uno de sus principales símbolos: una ciudad global de rascacielos, turismo y negocios. Sin embargo, esa percepción se vio sacudida tras la ofensiva iraní que incluyó cerca de 1.800 misiles y drones dirigidos contra objetivos en la región en represalia por la operación militar de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero.

Aunque la mayoría de los proyectiles fueron interceptados, varios incidentes generaron alarma. Entre ellos, el incendio en la fachada del icónico hotel Burj Al Arab, así como ataques que afectaron el aeropuerto internacional y el puerto de Jebel Ali Port, uno de los mayores centros logísticos del mundo. En distintos puntos de la ciudad, las columnas de humo se sumaron al característico “skyline” de torres de vidrio frente al mar.

CAMPAÑA POR LA REPUTACIÓN

Ante este escenario, el gobierno emiratí impulsó una campaña destinada a reafirmar la seguridad del emirato. En redes sociales se difundió el mensaje “Dubái es segura y lo será siempre”, acompañado por música e imágenes institucionales que alcanzaron a millones de seguidores. También circularon fotografías del presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan caminando por el gigantesco Dubai Mall, uno de los centros comerciales más grandes del planeta.

La campaña fue amplificada por celebridades e influencers radicados en la ciudad. Entre ellos, el empresario y figura televisiva Ebraheem Alsamadi, quien aseguró en un video que permanecerá en el país que considera “el más seguro del mundo”. Sin embargo, la situación también ha generado inquietud. Algunos residentes extranjeros decidieron abandonar el país y varios turistas relataron cómo debieron huir entre sirenas y explosiones.

 

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