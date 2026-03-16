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El Mundo |EXIGIÓ UN ALTO EL FUEGO

Firme llamado del Papa para detener la guerra

Firme llamado del Papa para detener la guerra

El papa León XIV

16 de Marzo de 2026 | 02:54
Edición impresa

El papa León XIV intensificó ayer su llamado a poner fin a la guerra en Irán y exigió un alto el fuego inmediato, en lo que ya se considera su pronunciamiento más firme desde que estalló el conflicto en Medio Oriente. Durante su tradicional bendición dominical, el pontífice se dirigió directamente a quienes impulsaron la ofensiva y pidió detener la violencia para abrir un camino hacia el diálogo.

“En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todas las mujeres y los hombres de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto. Alto el fuego para que puedan reabrirse las vías del diálogo”, afirmó. El pontífice advirtió que la violencia nunca podrá conducir a la justicia ni a la estabilidad que esperan los pueblos de la región. Aunque evitó mencionar directamente a Donald Trump, a EE UU o a Israel, el mensaje incluyó una clara referencia a uno de los episodios más duros de la guerra: el ataque con misiles contra una escuela primaria en Minab, que dejó más de 165 muertos, muchos de ellos niños.

El Vaticano destacó especialmente esa tragedia. El periódico oficial L’Osservatore Romano publicó en tapa una imagen aérea de la fosa común preparada para enterrar a las jóvenes víctimas bajo el título “El rostro de la guerra”, una imagen que impactó fuerte en la Santa Sede.

CERCANÍA CON LOS AFECTADOS

León XIV expresó además su cercanía con las familias afectadas por bombardeos contra escuelas, hospitales y barrios residenciales. También manifestó preocupación por el impacto del conflicto en Líbano, donde entidades humanitarias advierten que la guerra podría derivar en una grave crisis humanitaria. La situación inquieta mucho al Vaticano por la presencia histórica de comunidades cristianas en el sur del país.

Desde el inicio del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el pontífice había optado por mensajes prudentes que apelaban a la diplomacia, siguiendo la tradicional neutralidad de la Santa Sede en conflictos internacionales. Sin embargo, en los últimos días su tono se volvió más directo al subrayar la responsabilidad moral de quienes toman decisiones militares.

 

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