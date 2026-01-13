Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad

El Súper Cartonazo por $4.000.000 tiene a su primera ganadora

El Súper Cartonazo por $4.000.000 tiene a su primera ganadora
13 de Enero de 2026 | 12:29

Escuchar esta nota

El Súper Cartonazo, que este martes reparte un pozo acumulado de 4 millones de pesos, tiene a su primara ganadora, Melissa Gamarra, una lectora de EL DIA del Casco Urbano que ya se acercó a las oficinas del diario para corroborar su cupón con los quince aciertos correspondientes. 

La ronda semanal del Súper Cartonazo finaliza a las 17 horas, por lo tanto todavía hay tiempo de jugar y ganar. Cabe remarcar que en el caso de surgir nuevos ganadores el premio se dividirá en partes iguales. 

LEA TAMBIÉN

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes

En medio de la alegría tras completar todos los números del cupón, Melissa, quien trabaja como cuidadora gerontóloga de forma autónoma, contó que "siempre jugué, siempre con esperanzas y además controlo el Cartonazo durante toda la semana". 

"¡Esta vez me fue re bien!" exclamó en medio de la algarabía. 

La participante contó que disfrutará del premio con sus hijos y que "a lo mejor nos hagamos una escapada a la Costa". Pero remarcó que "los primero es hacer algunos arreglos en casa".  

Cómo jugar al Súper Cartonazo 

Para ganar el Súper Cartonazo hay que tener 15 aciertos en los cupones que tienen esa cantidad de números del 00 al 89. Además, completando una línea los participantes pueden ganarse un premio de $300.000

Durante este año que termina, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos. 

Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar. 

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com. 

Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes

Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras

Tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale

El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30

“Se acerca la derrota del mal” en Venezuela

“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón

¿Castro planeaba dejar a Siciliani?: un nuevo audio lo deja muy mal parado

Vuelven los shows al Hipódromo: Don Osvaldo, en febrero
+ Leidas

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

Auzmendi viene hoy a La Plata y pone la firma en Gimnasia

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Expectativa por la convocatoria del gobierno provincial a los gremios a una reunión paritaria

Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud

Primer refuerzo de Estudiantes: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita: el relato de un platense
Últimas noticias de La Ciudad

Cayó una banda de "roba motos" que operaba en La Plata

Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes

Martes de sol, calor ¿y alguna lluvia aislada?
Deportes
Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma
Auzmendi viene hoy a La Plata y pone la firma en Gimnasia
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Espectáculos
Reacción de Marcela Tinayre a los rumores que vinculan a Juana Viale con Mauricio Macri: "Absurdo y dañino"
Gimena Accardi y Seven Kayne muy juntos en un boliche: confirman romance, las fotos
Sorpresa en MasterChef Celebrity: una de las participantes más queridas por el público tuvo que abandonar el reality
De acá a la China: aseguran que en marzo le sale el divorcio a Mauro Icardi ¿Se viene la boda?
¿Juliana Awada tiene nuevo amor? La ex primera dama estaría saliendo con un financista 
Policiales
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita: el relato de un platense
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Información General
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos
Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis
Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla