El Súper Cartonazo por $4.000.000 tiene a su primera ganadora

El Súper Cartonazo, que este martes reparte un pozo acumulado de 4 millones de pesos, tiene a su primara ganadora, Melissa Gamarra, una lectora de EL DIA del Casco Urbano que ya se acercó a las oficinas del diario para corroborar su cupón con los quince aciertos correspondientes.
La ronda semanal del Súper Cartonazo finaliza a las 17 horas, por lo tanto todavía hay tiempo de jugar y ganar. Cabe remarcar que en el caso de surgir nuevos ganadores el premio se dividirá en partes iguales.
En medio de la alegría tras completar todos los números del cupón, Melissa, quien trabaja como cuidadora gerontóloga de forma autónoma, contó que "siempre jugué, siempre con esperanzas y además controlo el Cartonazo durante toda la semana".
"¡Esta vez me fue re bien!" exclamó en medio de la algarabía.
La participante contó que disfrutará del premio con sus hijos y que "a lo mejor nos hagamos una escapada a la Costa". Pero remarcó que "los primero es hacer algunos arreglos en casa".
Para ganar el Súper Cartonazo hay que tener 15 aciertos en los cupones que tienen esa cantidad de números del 00 al 89. Además, completando una línea los participantes pueden ganarse un premio de $300.000
Durante este año que termina, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
