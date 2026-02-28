Cortan el pelo gratis a chicos que inician las clases

El próximo lunes comenzarán las clases en La Plata y en las familias ya están con preparativos que incluyen, junto a los útiles, la presentación personal y quienes no cuenten con lo necesario para cubrir todo podrán aprovechar el gesto solidario de un grupo de barberos, que cortan el pelo gratis en la República de los Niños.

La Fundación Argentina de Barberos Solidarios (F.A.B.S.) organiza una gran movida para realizar cortes de pelos gratuitos a los chicos de La Plata que lo necesiten, para que puedan iniciar las clases con sus cabellos renovados. Esta iniciativa solidaria tendrá lugar este domingo 1 de marzo en La República de los Niños en el horario de 16 a 18.

El punto de encuentro será en la denominada Plaza de las Ciencias del predio de Gonnet.

El grupo F.A.B.S. se hizo conocido a partir de su actividad solidaria de barbería en barrios solidarios situados en diversos puntos del área metropolitana.

Esta vez su desembarco será en la Ciudad y esperan por la concurrencia de los chicos de La Plata que necesitan cortarse el pelo en la vuelta a la escuela.