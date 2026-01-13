Video.- Carina Magnabosco reapareció junto a Juan Sebastián Verón en el predio del Santos

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, recorrió el Centro de Entrenamiento Rei Pelé junto a la dirigente brasileña y fue recibido por las autoridades del club paulista en un encuentro con proyección institucional.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, visitó el Centro de Entrenamiento Rei Pelé del Santos de Brasil acompañado por Carina Magnabosco, en una reunión que volvió a poner a la dirigente en escena y que tuvo como eje el fortalecimiento de los vínculos entre ambas instituciones.

La delegación albirroja fue recibida por Marcelo Teixeira, titular del Peixe, en un encuentro marcado por el intercambio dirigencial y el reconocimiento mutuo a la rica historia de dos clubes emblemáticos del fútbol sudamericano.

Durante la recorrida por el predio, Verón se interiorizó especialmente en las áreas destinadas al entrenamiento profesional y el desarrollo de futbolistas, en un clima distendido y atravesado por el respeto institucional. Desde el Santos destacaron que la visita se apoyó en la “historia gloriosa del club” y permitió intercambiar información relevante con la mirada puesta en el crecimiento deportivo y estructural de ambas entidades.

En las imágenes difundidas en redes sociales se lo pudo ver a la Brujita recorriendo las instalaciones junto a Magnabosco y recibiendo una camiseta del Santos con su nombre y el histórico número 11. En señal de reciprocidad, el presidente de Estudiantes entregó una casaca del Pincha como símbolo del vínculo entre los clubes.